«Ждут коллапса?» Экономисты упрекнули правительство в недоплате бедным

«Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Но самое важное, что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», - заявил Кудрин.

Также он напомнил о необходимости ввести при выплатах имущественный ценз. Глава Счетной палаты пояснил, что при наличии второй квартиры или автомобиля гражданин будет ограничен в получении социальных выплат. «С учетом этого ограничения мы сразу идем на снижение бедности более чем вдвое», — подчеркнул он.

В мае Кудрин уже озвучивал подобные предложения. Он говорил, что это позволит снизить бедность за три-четыре года. Тогда экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что при желании проблему бедности можно решить за месяц.

«Такое ощущение, что Кудрин живет во Франции, в которой есть бедные. У нас проблема нищеты, а не бедности. Речь идет о людях с доходом ниже прожиточного минимума, которые не живут, а медленно умирают. Эту проблему можно победить за месяц, если захотеть. Нужно просто компенсировать людям дефицит доходов, надо гарантировать людям право на жизнь и реальный прожиточный минимум. Вот и все. Деньги для этого есть. Во-первых, в федеральном бюджете более 17 триллионов рублей валяются без движения. Причем эти деньги, прокрутившись по налоговой системе, немедленно вернутся в бюджет. Во-вторых, можно начать немного меньше воровать. Если верить данным Счетной палаты, ограничение масштабов воровства даст колоссальные деньги, причем сразу», - говорил Делягин.

По его словам, чтобы довести доходы россиян до официального прожиточного минимума хватит одного триллиона рублей. А чтобы гарантировать людям реальный прожиточный минимум, с учетом их выхода из тени и с учетом ограничений произвола монополий, на это будет достаточно где-то 1,5 триллиона рублей в год.

То, что власти поддерживают население с помощью выплат – хорошо, но недостаточно, заявил экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«В ходе антикризисной поддержки граждан власти решили идти по пути разного рода льгот, каникул, налоговых каникул, кредитных каникул и так далее, очень экономно раздавая деньги. Так лучше, чем никак. Но эти меры абсолютно недостаточные, они никак кардинально не повысят уровень жизни этих семей и не помогут стимулировать рождаемость. Что такое 5-6 тысяч рублей при том, что в последнее время цены скакнули астрономически? Несмотря на все усилия правительства, уровень жизни в России падает с 2013 года. Хорошо, что так, но, с моей точки зрения, это просто какие-то косметические усилия», - сказал Нечаев.