«Ждут коллапса?» Экономисты упрекнули правительство в недоплате бедным
Адресные выплаты населению в размере нескольких тысяч рублей эксперты сочли недостаточными.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин настойчиво просит прислушаться к его методу борьбы с бедностью за счет адресных выплат населению. На этот раз его слова прозвучали в контексте заявления президента России Владимира Путина о выплате пособий семьям с детьми.
«Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Но самое важное, что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», - заявил Кудрин.
Также он напомнил о необходимости ввести при выплатах имущественный ценз. Глава Счетной палаты пояснил, что при наличии второй квартиры или автомобиля гражданин будет ограничен в получении социальных выплат. «С учетом этого ограничения мы сразу идем на снижение бедности более чем вдвое», — подчеркнул он.
В мае Кудрин уже озвучивал подобные предложения. Он говорил, что это позволит снизить бедность за три-четыре года. Тогда экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что при желании проблему бедности можно решить за месяц.
«Такое ощущение, что Кудрин живет во Франции, в которой есть бедные. У нас проблема нищеты, а не бедности. Речь идет о людях с доходом ниже прожиточного минимума, которые не живут, а медленно умирают. Эту проблему можно победить за месяц, если захотеть. Нужно просто компенсировать людям дефицит доходов, надо гарантировать людям право на жизнь и реальный прожиточный минимум. Вот и все. Деньги для этого есть. Во-первых, в федеральном бюджете более 17 триллионов рублей валяются без движения. Причем эти деньги, прокрутившись по налоговой системе, немедленно вернутся в бюджет. Во-вторых, можно начать немного меньше воровать. Если верить данным Счетной палаты, ограничение масштабов воровства даст колоссальные деньги, причем сразу», - говорил Делягин.
По его словам, чтобы довести доходы россиян до официального прожиточного минимума хватит одного триллиона рублей. А чтобы гарантировать людям реальный прожиточный минимум, с учетом их выхода из тени и с учетом ограничений произвола монополий, на это будет достаточно где-то 1,5 триллиона рублей в год.
То, что власти поддерживают население с помощью выплат – хорошо, но недостаточно, заявил экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«В ходе антикризисной поддержки граждан власти решили идти по пути разного рода льгот, каникул, налоговых каникул, кредитных каникул и так далее, очень экономно раздавая деньги. Так лучше, чем никак. Но эти меры абсолютно недостаточные, они никак кардинально не повысят уровень жизни этих семей и не помогут стимулировать рождаемость. Что такое 5-6 тысяч рублей при том, что в последнее время цены скакнули астрономически? Несмотря на все усилия правительства, уровень жизни в России падает с 2013 года. Хорошо, что так, но, с моей точки зрения, это просто какие-то косметические усилия», - сказал Нечаев.
По его мнению, деньги на более серьезные выплаты гражданам есть, однако государство не считает, что пришел тот «черный день», когда надо использовать резервы Фонда национального благосостояния. «Видимо они ждут полного экономического коллапса – или драматичного падения цен на нефть, или жестких санкций», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 13,2% населения страны (19,4 миллиона человек).
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин. Он, в частности, предполагает, что неполным семьям, в которых есть дети от 8 до 17 лет, назначат ежемесячные выплаты, которые составят в среднем по стране 5,6 тысяч рублей.
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