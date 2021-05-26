Экс-министр экономики счел «косметическими» новые меры поддержки семей с детьми

Принятые в России меры по поддержке семей с детьми и беременных женщин абсолютно недостаточны, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин. Он, в частности, предполагает, что неполным семьям, в которых есть дети от 8 до 17 лет, назначат ежемесячные выплаты, которые составят в среднем по стране 5,6 тысяч рублей.