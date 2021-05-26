Экс-министр экономики счел «косметическими» новые меры поддержки семей с детьми
В России есть деньги на более серьезные выплаты гражданам, однако власти считают, что «черный день» еще не наступил, заявил Андрей Нечаев.
Принятые в России меры по поддержке семей с детьми и беременных женщин абсолютно недостаточны, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин. Он, в частности, предполагает, что неполным семьям, в которых есть дети от 8 до 17 лет, назначат ежемесячные выплаты, которые составят в среднем по стране 5,6 тысяч рублей.
«В ходе антикризисной поддержки граждан власти решили идти по пути разного рода льгот, каникул, налоговых каникул, кредитных каникул и так далее, очень экономно раздавая деньги. Так лучше, чем никак. Но эти меры абсолютно недостаточные, они никак кардинально не повысят уровень жизни этих семей и не помогут стимулировать рождаемость. Что такое 5-6 тысяч рублей при том, что в последнее время цены скакнули астрономически? Несмотря на все усилия правительства, уровень жизни в России падает с 2013 года. Хорошо, что так, но, с моей точки зрения, это просто какие-то косметические усилия», - сказал Нечаев.
По его мнению, деньги на более серьезные выплаты гражданам есть, однако государство не считает, что пришел тот «черный день», когда надо использовать резервы Фонда национального благосостояния.
«Деньги есть, есть Фонд национального благосостояния, который вырос, потому что цены на нефть слегка повысились. Однако, в ситуации, когда экономика и граждане нуждаются в прямой поддержке, идет продолжение накапливания резервов. Вероятно, по мнению властей, еще не наступил тот «черный день», под который формировалась эта подушка безопасности, видимо они ждут полного экономического коллапса – или драматичного падения цен на нефть, или жестких санкций», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В соответствии с законом о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, который подписал президент РФ, с 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребёнком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка. Кроме того, неполным семьям, в которых есть дети от 8 до 17 лет, будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.
Кроме того, согласно третьей поправке, с 1 июля устанавливается ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель.
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