«Холопу на паечку». Потапенко рассказал, как с труда россиян «снимают» 60% заработка

Россиянам надо вернуть деньги, которые они на самом деле заработали, а потом спрашивать, не против ли они повышения налогов, заявил экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он отреагировал на результаты опроса ВЦИОМа, по которому 54 процента россиян заявили, что поддержат повышение налогов, если вырученные средства пойдут на бесплатные услуги в образовании, здравоохранении и безопасности.

Потапенко объяснил, что налоги за работников выплачивает работодатель, и их сумма значительно выше подоходного налога в 13%, о котором везде говорят. Из-за этого у россиян и могло сложиться обманчивое впечатление о низких налогах в России. На самом деле, по словам Потапенко, у граждан забирают более половины их заработка, поэтому опрос можно назвать некорректным и оскорбительным.

«Те, кто заявляют, что «мы не против повышения налогов», не понимают, что с их труда как минимум сорок процентов снимает налоговое агентство под названием «работодатель», а еще есть стандартный НДС – 20 процентов. Итого 60 процентов, грубо говоря, улетает. И поэтому, когда гражданина опрашивают: «А не против ли ты, что с тебя еще снимут денег?», то это носит характер «барин сказал холопу, а ты не против, что я тебе буду оставлять на паечку просто пожрать?». Подобный вопрос и подобный ответ в принципе оскорбителен для россиянина. Сначала россиянам надо вернуть в карман все деньги, и после этого дать ему самостоятельно взаимодействовать со всеми органами, которые у нас есть, в том числе с налоговой службой», - пояснил экономист.