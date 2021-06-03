«Холопу на паечку». Потапенко рассказал, как с труда россиян «снимают» 60% заработка
Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко объяснил, как у россиян забирают большую часть доходов, а они об этом даже не догадываются
Россиянам надо вернуть деньги, которые они на самом деле заработали, а потом спрашивать, не против ли они повышения налогов, заявил экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он отреагировал на результаты опроса ВЦИОМа, по которому 54 процента россиян заявили, что поддержат повышение налогов, если вырученные средства пойдут на бесплатные услуги в образовании, здравоохранении и безопасности.
Потапенко объяснил, что налоги за работников выплачивает работодатель, и их сумма значительно выше подоходного налога в 13%, о котором везде говорят. Из-за этого у россиян и могло сложиться обманчивое впечатление о низких налогах в России. На самом деле, по словам Потапенко, у граждан забирают более половины их заработка, поэтому опрос можно назвать некорректным и оскорбительным.
«Те, кто заявляют, что «мы не против повышения налогов», не понимают, что с их труда как минимум сорок процентов снимает налоговое агентство под названием «работодатель», а еще есть стандартный НДС – 20 процентов. Итого 60 процентов, грубо говоря, улетает. И поэтому, когда гражданина опрашивают: «А не против ли ты, что с тебя еще снимут денег?», то это носит характер «барин сказал холопу, а ты не против, что я тебе буду оставлять на паечку просто пожрать?». Подобный вопрос и подобный ответ в принципе оскорбителен для россиянина. Сначала россиянам надо вернуть в карман все деньги, и после этого дать ему самостоятельно взаимодействовать со всеми органами, которые у нас есть, в том числе с налоговой службой», - пояснил экономист.
Потапенко объяснил результаты опроса тем, что из-за информационной политики многие до сих пор думают, что они платят только 13 процентов подоходного налога. Такое мнение сложилось в том числе, и потому, что декларации в налоговую службу отправляет не работник, а работодатель, поэтому большинство просто не знает о налогах, которые за них платят.
«Опрос некорректный, потому что ни один россиянин, ответивший утвердительно на вопрос о повышении налогов, эти налоги не платил. Россияне никогда не платят налоги, потому что они никогда в налоговую службу налоги не отправляли. За них платит работодатель. Когда они начнут платить налоги, тогда могут говорить о повышении налогов. Надо начать с этого. Лично я не согласен платить больше, потому что и так плачу одни из самых больших налогов в России и как физическое лицо, и как предприниматель», - заявил Потапенко.
Он пояснил, что в России незачем повышать налоги, чтобы оплатить нужды населения.
«Расходы не должны идти на усиление псевдосиловых структур, на усиление псевдорежима так называемой обороны и всего остального. Проблема не в том, что у нас не хватает денег, у нас денег с избытком. Проблема в том, что россияне: а) не платят налоги; б) то, что с них сдирается автоматически, о чем они не знают, расходуется на игрушки власть придержащих», - объяснил специалист.
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