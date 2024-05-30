Минфин Украины: Киев получил свыше $85 млрд внешней помощи с 2022 года
Украина получила свыше 85 млрд долларов внешней финансовой помощи с 2022 года. Об этом сообщил украинский Минфин в Telegram-канале.
Отмечается, что по итогам первых пяти месяцев 2024 года Киев получил 11,8 млрд долларов финансовой поддержки. Согласно данным, крупнейшими донорами выступили Соединенные Штаты, Европейский союз, Канада, Япония, а также Международный валютный фонд (МВФ).
Подчеркивается, что за два года в бюджет Украины также удалось привлечь дополнительные 28 млрд долларов за счет выпуска внутренних государственных облигаций.
Ранее сообщалось, что Стокгольм готов направить Киеву военную технику и боеприпасы на сумму свыше 1,2 млрд долларов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru