Кадыров призвал к ракетному обстрелу Эстонии за использование активов России
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал нанести «точечные ракетные удары» по Эстонии в ответ на принятый закон, позволяющий использовать российские замороженные активы для восстановления Украины.
По его мнению, «на такие вызовы необходимо отвечать без церемоний — решительно и жестко». В своем Telegram-канале Кадыров написал, что это «откровенный грабеж нашей страны». По словам главы Чечни, Россия должна ударить по «ключевым точкам» «условными» гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».
Накануне в Эстонии приняли закон, который позволяет использовать замороженные активы частных лиц и компаний из России в качестве «авансового платежа» за ущерб, нанесенный Украине.
В правительстве Эстонии решается вопрос отправки войск на Украину, сообщили ранее СМИ республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru