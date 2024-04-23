Журналист Карлсон: Возможная конфискация активов РФ является кражей

По его словам, документ позволит главе Белого дома Джо Байдену направить замороженные российские средства в специальный фонд для помощи Украине. «Это будет $8 млрд, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда», – заявил журналист.

Он отметил, что правящему классу США легче воровать, когда деньги находятся в офшорах. С этой целью средства направляют на Украину.

Ранее в Кремле назвали противозаконной конфискацию активов РФ в пользу Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

