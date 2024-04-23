Журналист Карлсон: Возможная конфискация активов РФ является кражей
Проект закона о конфискации замороженных активов России в США необходим, чтобы правящим кругам было легче их украсть, сообщил на своей странице в соцсети Х американский журналист Такер Карлсон.
По его словам, документ позволит главе Белого дома Джо Байдену направить замороженные российские средства в специальный фонд для помощи Украине. «Это будет $8 млрд, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда», – заявил журналист.
Он отметил, что правящему классу США легче воровать, когда деньги находятся в офшорах. С этой целью средства направляют на Украину.
Ранее в Кремле назвали противозаконной конфискацию активов РФ в пользу Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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