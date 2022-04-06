«Зажали рынок»: Финансист обвинил Центробанк в увеличении теневой продажи валюты

Действия Центробанка привели к увеличению валютных спекулянтов, регулятору необходимо менять свою политику, заявил в эфире НСН Владимир Левченко. 

Ограничения Центробанка на операции с иностранной валютой привели к увеличению продаж валюты «с рук», рынок необходимо начать регулировать нормальными мерами, а не попыткой тотально все запретить, заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне ФНС поручила территориальным органам заняться вместе с МВД выявлением спекулянтов, продающих валюту «с рук». Отмечается, что валюту продают в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах объявлений. Владимир Левченко считает, что в подобных прецедентах виноват Центробанк.

«Чем сильнее Центральный банк зажимает валютный рынок, тем больше будет премия за наличную валюту по отношению к безналичной. Теневой рынок был, есть и будет. В Советском Союзе вообще было наказание за то, что у человека могли найти иностранную валюту в кармане. Грубо говоря, если в кармане был один доллар, то могли посадить в тюрьму. До этого точно не дойдет, но сейчас нужно открыть рынок, сделать его честным, нормальным и понятным. Необходимо регулировать его рыночными мерами, а не попыткой тотально все запретить», - сказал Левченко.

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По его словам, увеличение теневой продажи валюты пагубно сказывается на российской экономике. При этом Левченко подчеркнул, что Центробанк делает все, чтобы люди не могли инвестировать в экономику страны.

«На экономику это (увеличение теневой продажи валюты - прим. НСН) влияет очень плохо. Однако Центробанк вместо того, чтобы стимулировать хранение той же самой валюты в нашей банковской системе, делает все, чтобы люди складывали валюту под подушки. Делает так, чтобы люди ни в коем случае не инвестировали в нашу экономику и страну. Это прямое сознательное вредительство со стороны Центрального банка», - резюмировал Левченко.

Центробанк с 9 марта ввел ограничения на операции населения с иностранной валютой, действующие до 9 сентября. В частности, в этот период банкам запретили продавать гражданам наличную валюту. Получить валюту в пределах 10 тысяч долларов могут лишь владельцы валютных счетов, открытых до 9 марта. Специальный режим был введен через неделю после того, как ЕС запретил ввоз наличных евро в Россию, и за несколько дней до аналогичного запрета на ввоз долларов со стороны США.

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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