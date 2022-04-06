«Зажали рынок»: Финансист обвинил Центробанк в увеличении теневой продажи валюты

По его словам, увеличение теневой продажи валюты пагубно сказывается на российской экономике. При этом Левченко подчеркнул, что Центробанк делает все, чтобы люди не могли инвестировать в экономику страны.

«На экономику это (увеличение теневой продажи валюты - прим. НСН) влияет очень плохо. Однако Центробанк вместо того, чтобы стимулировать хранение той же самой валюты в нашей банковской системе, делает все, чтобы люди складывали валюту под подушки. Делает так, чтобы люди ни в коем случае не инвестировали в нашу экономику и страну. Это прямое сознательное вредительство со стороны Центрального банка», - резюмировал Левченко.

Центробанк с 9 марта ввел ограничения на операции населения с иностранной валютой, действующие до 9 сентября. В частности, в этот период банкам запретили продавать гражданам наличную валюту. Получить валюту в пределах 10 тысяч долларов могут лишь владельцы валютных счетов, открытых до 9 марта. Специальный режим был введен через неделю после того, как ЕС запретил ввоз наличных евро в Россию, и за несколько дней до аналогичного запрета на ввоз долларов со стороны США.

