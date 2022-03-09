ЦБ РФ запретил продажу валюты россиянам

Центральный Банк России установил временный порядок выдачи денег с валютных депозитов или счетов граждан, сообщает регулятор.

Аналитик оценил вероятность замедления роста курса доллара

Так, накладывается запрет на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов. Снять больше этой суммы можно в рублях по курсу ЦБ РФ на день выдачи. Ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

Кроме того, в течение срока действия временного порядка кредитные организации не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет без ограничений.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россиянам не стоит скупать доллар, потому что он скоро упадет, лучше конвертировать денежные вклады в золото.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЦентробанкВалюта
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры