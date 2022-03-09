ЦБ РФ запретил продажу валюты россиянам

Так, накладывается запрет на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов. Снять больше этой суммы можно в рублях по курсу ЦБ РФ на день выдачи. Ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

Кроме того, в течение срока действия временного порядка кредитные организации не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет без ограничений.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россиянам не стоит скупать доллар, потому что он скоро упадет, лучше конвертировать денежные вклады в золото.

