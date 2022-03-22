Минфин предложил втрое снизить штрафы за незаконные валютные операции
Министерство финансов России внесло в правительство законопроект, который значительно смягчает административную ответственность за нарушения валютного законодательства. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что штрафы для компаний за незаконные валютные операции предлагается снизить втрое. Как сообщила пресс-служба кабмина, инициативу поддержала комиссия по законопроектной деятельности, она будет рассмотрена после доработки на заседании правительства.
Так, Минфин исходит из того, что условиях сложившейся геополитической ситуации и применения некоторых стран в отношении экспортеров России ограничительных мер принятие инициативы позволит смягчить негативное воздействие подобных мер на экспортеров.
Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.
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