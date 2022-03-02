Набиуллина заявила, что Центробанк справится с «экстремальной» ситуацией

Она отметила, что экономика России столкнулась с экстремальной и нестандартной ситуацией. Однако Центробанк делает все, чтобы российская финансовая система справилась с этими шоками.

«Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло. Но мы все делали для того, чтобы наша финансовая система могла справиться с любыми шоками — экономической и политической природы. Сейчас мы точно справимся», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ также подчеркнула, что сейчас всем приходится перерабатывать, испытывать психологическое давление и ежедневный стресс. Набиуллина призвала всех не тратить силы на политические споры и «просто помогать коллегам».

«Спасибо вам за вашу работу каждый день, мы сильная команда, я очень вами горжусь», — подытожила Набиуллина.

Ранее на портале законодательства Евросоюза появилась информация о запрете продажи, поставки, передачи и экспорта в Россию банкноты евро

