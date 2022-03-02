Набиуллина заявила, что Центробанк справится с «экстремальной» ситуацией
Центробанк делает все, чтобы непростой период для российской экономики люди и компании прошли с наименьшими потерями. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время обращения к сотрудникам.
Она отметила, что экономика России столкнулась с экстремальной и нестандартной ситуацией. Однако Центробанк делает все, чтобы российская финансовая система справилась с этими шоками.
«Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло. Но мы все делали для того, чтобы наша финансовая система могла справиться с любыми шоками — экономической и политической природы. Сейчас мы точно справимся», — отметила Набиуллина.
Глава ЦБ также подчеркнула, что сейчас всем приходится перерабатывать, испытывать психологическое давление и ежедневный стресс. Набиуллина призвала всех не тратить силы на политические споры и «просто помогать коллегам».
«Спасибо вам за вашу работу каждый день, мы сильная команда, я очень вами горжусь», — подытожила Набиуллина.
Ранее на портале законодательства Евросоюза появилась информация о запрете продажи, поставки, передачи и экспорта в Россию банкноты евро
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru