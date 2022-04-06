В России объявили борьбу с валютными спекулянтами
Центральный аппарат Федеральной налоговой службы поручил своим территориальным органам организовать взаимодействие с МВД России по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков, сообщает РБК.
По данным ФНС, валютные спекулянты проводят операции в социальных сетях, Telegram-каналах, на сайтах с объявлениями, что угрожает «устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка».
Как напоминают эксперты, продавать и покупать валюту, согласно законодательству, разрешено только в отделениях банков. За теневые операции физлицам и юрлицам грозит штраф в размере от 75 до 100 процентов от объема операции.
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