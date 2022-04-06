В России объявили борьбу с валютными спекулянтами

По данным ФНС, валютные спекулянты проводят операции в социальных сетях, Telegram-каналах, на сайтах с объявлениями, что угрожает «устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка».

Как напоминают эксперты, продавать и покупать валюту, согласно законодательству, разрешено только в отделениях банков. За теневые операции физлицам и юрлицам грозит штраф в размере от 75 до 100 процентов от объема операции.

