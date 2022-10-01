В Европе начали качать газ по альтернативному «Северному потоку» газопроводу
О начале прокачки газа по газопроводу Baltic Pipe объявил польский оператор GAZ-System в Twitter. Газовая нитка идет из Норвегии в Польшу.
«Как и было обещано более шести лет назад, мы сдержали свое слово. Сегодня в Польшу началась передача газа по газопроводу Baltic Pipe», — сообщает оператор 1 октября.
По планам, первоначальный объем прокачки газа в сутки составит 62,4 миллиона кубометров.
27 сентября в Европе торжественно запустили Baltic Pipe. Событие практически совпало с начавшимися утечками газа на «Северных потоках» из-за взрывов российских газопроводов.
Дипломат КНР в Ливане Цао И считает, что США могут быть причастны к взрывам на российских газопроводах «Северный поток»., сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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