«Как и было обещано более шести лет назад, мы сдержали свое слово. Сегодня в Польшу началась передача газа по газопроводу Baltic Pipe», — сообщает оператор 1 октября.

По планам, первоначальный объем прокачки газа в сутки составит 62,4 миллиона кубометров.

27 сентября в Европе торжественно запустили Baltic Pipe. Событие практически совпало с начавшимися утечками газа на «Северных потоках» из-за взрывов российских газопроводов.

Дипломат КНР в Ливане Цао И считает, что США могут быть причастны к взрывам на российских газопроводах «Северный поток»., сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

