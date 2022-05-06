Bloomberg: В ЕС предложили отсрочить запрет импорта российской нефти для Венгрии и Словакии

В Евросоюзе предложили пересмотреть предлагаемые санкции в отношении поставок российской нефти, чтобы освободить от таких ограничений Венгрию и Словакию до конца 2024 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Также отмечается, что эту меру в отношении Чехии предлагается продлить до июня 2024 года. При этом, по данным источника, остальные члены ЕС должны будут отказаться от импорта энергоресурсов РФ к концу 2022 года. Так, согласно плану, в Евросоюзе компании и физические лица должны прекратить предоставление услуг и транспорта для поставки российской нефти в другие страны в течение трех месяцев.