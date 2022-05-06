Bloomberg: В ЕС предложили отсрочить запрет импорта российской нефти для Венгрии и Словакии

В Евросоюзе предложили пересмотреть предлагаемые санкции в отношении поставок российской нефти, чтобы освободить от таких ограничений Венгрию и Словакию до конца 2024 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Также отмечается, что эту меру в отношении Чехии предлагается продлить до июня 2024 года. При этом, по данным источника, остальные члены ЕС должны будут отказаться от импорта энергоресурсов РФ к концу 2022 года. Так, согласно плану, в Евросоюзе компании и физические лица должны прекратить предоставление услуг и транспорта для поставки российской нефти в другие страны в течение трех месяцев.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета антироссийских санкций организация предложила постепенно полностью запретить импорт российской нефти в ЕС до конца 2022 года.

В то же время против полного эмбарго уже официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две страны требуют переходного периода в течение трех лет. При этом Венгрия просит исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ЭнергетикаРоссияНефтьИмпортЕвросоюз
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