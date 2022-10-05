FP: Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Киева из-за цен на энергоресурсы
Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины из-за перспективы внутриполитических потрясений на фоне роста цен на энергоресурсы. Такое мнение выразил обозреватель журнала Foreign Policy Тим Гослинг.
По его словам, страны Восточной Европы подвержены риску из-за более низкого, чем в Западной Европе, экономического развития и высокой зависимости от поставок из России. Гослинг отметил, что в 2021 году на долю российского газа приходилось 55% от общего потребления в Чехии, и 68% — в Словакии.
Обозреватель подчеркнул, что в Чехии и Словакии могут прийти к власти пророссийские партии, которые «воспользуются» страхом граждан лишиться возможности платить за отопление собственных домов.
Ранее Международное энергетическое агентство предположило, что Европе предстоит столкнуться с беспрецедентным энергетическим кризисом ближайшей зимой, в связи с чем потребление газа необходимо будет урезать дополнительно на 13%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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