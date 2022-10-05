FP: Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Киева из-за цен на энергоресурсы

Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины из-за перспективы внутриполитических потрясений на фоне роста цен на энергоресурсы. Такое мнение выразил обозреватель журнала Foreign Policy Тим Гослинг.

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По его словам, страны Восточной Европы подвержены риску из-за более низкого, чем в Западной Европе, экономического развития и высокой зависимости от поставок из России. Гослинг отметил, что в 2021 году на долю российского газа приходилось 55% от общего потребления в Чехии, и 68% — в Словакии.

Обозреватель подчеркнул, что в Чехии и Словакии могут прийти к власти пророссийские партии, которые «воспользуются» страхом граждан лишиться возможности платить за отопление собственных домов.

Ранее Международное энергетическое агентство предположило, что Европе предстоит столкнуться с беспрецедентным энергетическим кризисом ближайшей зимой, в связи с чем потребление газа необходимо будет урезать дополнительно на 13%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ЦеныСловакияЧехия
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