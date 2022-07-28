Деньги, руки и сорта: Названы причины снижения урожайности ягодных культур

В России есть все возможности для выращивания ягод, но нужны собственные сорта, саженцы, рабочие руки. А еще не все фермеры могут получить кредиты, субсидии, что мешает им увеличивать урожай, заявил академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».