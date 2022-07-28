Деньги, руки и сорта: Названы причины снижения урожайности ягодных культур
Ягоды будут дорогими, если себестоимость их производства не снизится, сказал НСН ученый-почвовед Петр Чекмарев.
В России есть все возможности для выращивания ягод, но нужны собственные сорта, саженцы, рабочие руки. А еще не все фермеры могут получить кредиты, субсидии, что мешает им увеличивать урожай, заявил академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее производители ягод заявили о снижении урожая в этом году на 30-50% - речь, например, о землянике, смородине, малине и облепихе. Причины – нехватка удобрений и их подорожание, проблемы с поставками оборудования, погодные условия.
«Проблема есть. Для ягодных культур поступали импортные препараты, потому площади этих культур небольшие, и производители защиты растений недавно начали регистрировать и выпускать препараты, потому что раньше не было большого рынка. Они, может, даже больше, чем на 40% подорожали. Что касается минеральных удобрений, то у нас они есть, но тоже подорожали. Импортная техника – прекратились поставки. Эти причины влияют на урожай. Меньше стало приезжать работников для ухода и сбора урожая. Все это накладывается на стоимость ягод. Если цены не снизятся на составляющие себестоимости этих культур, то ягоды будут дорогими. Не будут их покупать - значит, будут сокращать площади посадок», - сказал Чекмарев.
Академик убежден, что в России есть все возможности для выращивания ягод, но не все фермеры могут получить деньги на развитие своего хозяйства. Есть проблемы и с саженцами.
«Ситуация влияет на все сельскохозяйственные культуры. Урожай в стране мог быть многократно выше, если бы фермеры имели доступ к деньгам. Не все могут получить кредиты, субсидии и потому не могут купить необходимый объем ресурсов для выдерживания всех технологий. Кто имеет доступ, у того и урожай выше. Для выращивания ягод тоже есть все условия, но нужны собственные сорта, саженцы, больше площадей, рабочие руки. За пару лет проблему можно решить, но если заниматься этим для вида, то затянется на годы», - отметил Чекмарев.
Председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов в разговоре с НСН поделился сомнениями, что снижение урожая ягод связано с санкциями.
«У любого сельхозника задел на год. С чем он сегодня работает, закупалось заранее. Урожай может снизиться, но не сейчас. Если взять удобрения, то Россия является одним из мировых производителей, и у нас их переизбыток. Другое дело, что когда-то было выгодно их экспортировать, сейчас они на внутренний рынок уходят. И недовложения минеральных удобрений в производство у нас были всегда. Около 50-60% минеральных удобрений применялись от требуемых показателей. У нас есть большая проблема, заключающаяся в нехватке агрономов, агрохимиков. Если вы решили заняться сельским хозяйствам, то даже работая по неким планам, схемам, вы не найдете специалистов, которые помогут выбрать удобрения», - говорит Туманов.
Ранее сообщалось, что Кубань может лишиться урожая из-за нашествия саранчи. Остановить нашествие саранчи вполне возможно, проведя химическую обработку полей путем распыления химикатов с помощью легкомоторной авиации.
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