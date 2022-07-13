«Такой химии намутят!» Почему дачники не смогут продать свой урожай торговым сетям
Оптовики не позволят дачникам зайти пробиться в торговые сети, но есть также вопросы качества и возможностей поставки, отметил в эфире НСН председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
Дачники не смогут продавать в магазинах овощи, выращенные на своих участках, в продуктовых сетях работают только оптовики, при этом есть много вопросов о сертификации частной продукции, заявил председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что россиянам могут разрешить продавать в магазинах овощи, которые были выращены на своих участках. Таким образом правительство планирует дополнительно насытить рынок овощами и стабилизировать цены на них. Андрей Туманов считает, что частники не смогут поставлять овощи в магазины из-за маленького количества продукции и слишком больших рисков.
«Более половины всех овощей и фруктов выращивают приусадебные хозяйства и садоводы-огородники. При этом в продажу почти не идет ничего, хотя есть достаточно много остатков. Но вы их не продадите ни при каких обстоятельствах, вы не зайдете ни на какой рынок, это невозможно. Там работают только оптовики, те, кто везут продукцию из дальних краев. А частный производитель никогда ничего не продаст, в этом есть проблема», - сказал Туманов.
По его словам, при принятии инициативы будет возникать много трудностей с сертификацией продукции дачников. При этом Туманов отметил, что частники не смогут нормально работать из-за больших рисков, связанных, в частности, с погодными аномалиями.
«Самое главное – это как сертифицировать эту продукцию, потому что люди и технологии по выращиванию разные. Не надо думать, что, если бабушка выращивает огурчики, значит, они у нее чистые и хорошие. Она может тоже такой химии намутить, что мало не покажется. Проверить все это трудно. Сколько частнику преференцию не давай, он не сможет работать, потому что слишком маленькое количество продукции и слишком много рисков он несет. Частник чаще всего не может противостоять каким-то погодным аномалиям: град выпал, а у него договор с магазином. Сельхозкооператив – это единственный путь в этом плане, по которому мы можем пойти», - сказал он.
Также председатель «Садоводов России» подчеркнул, что дачники и сами не охотно бы продавали в магазинах свою продукцию, так как государство подорвало их доверие к себе.
«Думаю, дачники не очень охотно будут заниматься поставкой овощей в магазины. Это очень недоверчивый народ и любая инициатива со стороны государства дачниками рассматривается как «надо выждать». Это потеря доверия. За последние 15-20 лет государство ничего для садоводов и для дачников не сделало положительного, только постоянное усиление ответственности, увеличение штрафов и прочее. Дачник – это тот человек, на которого государство должно молиться. Он ничего не требует от государства, при этом работает на основной работе и вкалывает на своем участке», - резюмировал Туманов.
В свою очередь главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, экономист Василий Узун в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что частники не смогут самостоятельно доставлять продукцию в магазины. Без кооператора, по его словам, не обойтись.
«Трудно себе представить, что бабушка, которая вырастила 20 килограммов помидоров, доставит их в магазин. В сети эти продукты могут попасть только при одном условии, что есть кооператор, который объединяет всех, кто производит такие овощи, при этом конкретные сорта и виды. Он должен заказывать такие овощи, ему дачники должны их сдавать. Это может быть только таким образом, по-другому представить это очень трудно. У нас есть оптовые рынки, но они созданы на уровне субъектов РФ, они не в районах и не в деревнях, куда люди могли бы приехать и что-то сдать. Идея хорошая, но представить себе размер «Пятерочки» и бабусю с корзинами овощей – это не сопоставимые вещи. Здесь нужны посредники», - сказал Узун.
Ранее Виктория Абрамченко заявляла, что в России активно развивается отрасль семеноводства, однако из-за введенных санкций возникли трудности, связанные с замещением импортных семян свеклы, кукурузы и сои.
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