«Мертвые тюльпаны»: Цветоводы увидели в санкциях ЕС шанс «подняться с колен»
Голландия поставляла в Россию «фигню за три копейки», обманывая наших цветоводов на ярмарках, сказала в эфире НСН Татьяна Жашкова.
Российские цветоводы только выиграют от санкций Евросоюза, потому что к нам больше не будут сливаться некачественные и «дохнущие цветы», заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.
«На самом деле скажем спасибо Евросоюзу, что он избавил нас от завоза больных и абсолютно непродуктивных растений. Все, что мы покупали голландское, те же самые тюльпаны или нарциссы, - это все растения-однолетки, некачественный посадочный материал. Европа считала, что немного цену опусти и Россия все съест, в результате это все дохло. Сейчас ситуация выровняется, и от этого пострадают больше они, а не мы, потому что им будет некуда сливать свой некачественный посадочный материал, а его много. Думаю, Польша вообще уже задыхается, она вообще, наверное, работала только на Россию», - сказала Жашкова.
По ее словам, Голландия продавала свою продукцию «за три копейки», в результате чего отечественные питомники были неконкурентоспособны.
«Я не думаю, что у нас с цветоводством возникнут проблемы, это наоборот очень хороший шанс отечественному цветоводству подняться с колен. Наши питомники не могли развиваться, потому что они неконкурентоспособны. Голландия за один сезон выращивает товарный посадочный материал, а климат России таков, что у нас, чтобы вырастить то же самое, должно пройти года три. Поэтому в ценовой категории мы были всегда в проигрыше. А сейчас не будет за три копейки голландской фигни и наши питомники смогут вырастить качественный посадочный материал», - уверена глава «Цветоводов Москвы».
Жашкова также рассказала, что россиян зачастую обманывали, а теперь они получат гарантию качества.
«Наш потребитель получит качественный материал, который будет точно соответствовать сорту и точно будет у нас расти. Я, например, лучше заплачу подороже, но куплю качественный посадочный материал, чем я куплю дешево то, что может погибнуть и не соответствовать сорту, а это было сплошь и рядом. Сначала цветоводы будут возмущаться, но потом выиграют, потому что они не понимают, что нет желтых флоксов, которые нам предлагают на голландских ярмарках. Они нас обманывают, мы верим, покупаем, а в результате все равно вырастает обычный розовый», - возмутилась эксперт.
При этом она усомнилась, что цены вырастут.
«Я думаю, что цены не вырастут, потому что мы можем задрать цены, но не будет потребительского спроса. По факту отечественный цветовод выиграет, он не будет выбрасывать деньги на то, что у нас не живет и не соответствует сорту», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
В соответствии с пятым пакетом антироссийских санкций ЕС, в перечень запрещенных к ввозу в РФ товаров попали луковицы, клубни, привитые и непривитые розы, используемые на тепличных комбинатах. По данным «Коммерсанта», почти все они завозились из Голландии и Германии.
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