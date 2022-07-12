«Мертвые тюльпаны»: Цветоводы увидели в санкциях ЕС шанс «подняться с колен»

По ее словам, Голландия продавала свою продукцию «за три копейки», в результате чего отечественные питомники были неконкурентоспособны.

«Я не думаю, что у нас с цветоводством возникнут проблемы, это наоборот очень хороший шанс отечественному цветоводству подняться с колен. Наши питомники не могли развиваться, потому что они неконкурентоспособны. Голландия за один сезон выращивает товарный посадочный материал, а климат России таков, что у нас, чтобы вырастить то же самое, должно пройти года три. Поэтому в ценовой категории мы были всегда в проигрыше. А сейчас не будет за три копейки голландской фигни и наши питомники смогут вырастить качественный посадочный материал», - уверена глава «Цветоводов Москвы».

Жашкова также рассказала, что россиян зачастую обманывали, а теперь они получат гарантию качества.

«Наш потребитель получит качественный материал, который будет точно соответствовать сорту и точно будет у нас расти. Я, например, лучше заплачу подороже, но куплю качественный посадочный материал, чем я куплю дешево то, что может погибнуть и не соответствовать сорту, а это было сплошь и рядом. Сначала цветоводы будут возмущаться, но потом выиграют, потому что они не понимают, что нет желтых флоксов, которые нам предлагают на голландских ярмарках. Они нас обманывают, мы верим, покупаем, а в результате все равно вырастает обычный розовый», - возмутилась эксперт.