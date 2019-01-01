Россиян накормят панцирями саранчи

Специалисты Университета ИТМО разрабатывают новую биологическую добавку на основе хитина, который добывается из панцирей саранчи.

Как пишут «Известия», такая добавка может заменить привычные отходы мясной промышленности, используемые для производства колбас и полуфабрикатов.

Ученые отметили, что в современных условиях традиционный животный белок становится роскошью, а разведение саранчи гораздо дешевле разведения крупного рогатого скота. При этом по многим параметрам саранча превосходит ту же говядину.

Ранее в эфире НСН диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что употребление в пищу насекомых может подойти далеко не всем.

К примеру, хитозановые структуры, которые находятся в крылышках насекомых и его твердых оболочках, являются мощным аллергеном.

