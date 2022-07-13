Кубань может лишиться урожая из-за нашествия саранчи

По его словам, саранча начинает нашествие на поля поле того, как популяция достигнет определённой концентрации, чему особенно способствует засушливая погода.

Учёный отметил, что спасти урожай от нашествия может помочь мониторинг кормовой базы саранчи, и эту работу проигнорировать, то это вполне может негативно отразиться на состоянии посевных площадей.



«Также остановить нашествие саранчи вполне возможно, проведя химическую обработку полей путем распыления химикатов с помощью легкомоторной авиации», — подчеркнул Викулов.

Ранее в Бабаюртовском, Кизлярском, Ногайском и Тарумовском районах Дагестана в связи с распространением саранчи был введён режим чрезвычайной ситуации.