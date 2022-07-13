Кубань может лишиться урожая из-за нашествия саранчи
Главный агроном сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Владимир Викулов заявил, что из-за нашествия саранчи Краснодарский край может потерять урожай, сообщает NEWS.ru.
По его словам, саранча начинает нашествие на поля поле того, как популяция достигнет определённой концентрации, чему особенно способствует засушливая погода.
Учёный отметил, что спасти урожай от нашествия может помочь мониторинг кормовой базы саранчи, и эту работу проигнорировать, то это вполне может негативно отразиться на состоянии посевных площадей.
«Также остановить нашествие саранчи вполне возможно, проведя химическую обработку полей путем распыления химикатов с помощью легкомоторной авиации», — подчеркнул Викулов.
Ранее в Бабаюртовском, Кизлярском, Ногайском и Тарумовском районах Дагестана в связи с распространением саранчи был введён режим чрезвычайной ситуации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 929 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 363 / сут.
- Технику из России отправили на восстановление Новой Каховки
- ЦБ: Число выявленных финансовых пирамид в 2022 году выросло в 6,5 раза
- Тарпищев оценил сообщения об отстранении россиян от Уимблдона-2023
- В Минпромторге считают, что белая офисная бумага вредила здоровью
- Кубань может лишиться урожая из-за нашествия саранчи
- Венгрия отказалась поддержать новые санкции против России
- В Кремле выразили надежду, что Саудовская Аравия не будет действовать против России
- «От Анны до кальмара»: В США объявлены номинанты на премию «Эмми»
- В Совете Федерации призвали Украину не смешить мир признанием суверенитета Ичкерии*
- Адвокат: Яшину официально предъявили обвинение в дискредитации ВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru