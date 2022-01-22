Запретная крипта. Эксперты предлагают другое решение
Криптовалюту необходимо легализовать и создать понятные и прозрачные законы рынка в России, заявляют эксперты в сфере блокчейн.
Запрет на оборот и майнинг криптовалют в России, которые предлагает ввести Центробанк (ЦБ) РФ, вызовет в России отток IT-специалистов и приведет к уничтожению отраслей высокотехнологичной экономики. Об этом основатель Telegram Павел Дуров сообщил пользователям.
«Рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — написал Дуров.
Вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рекомендовал российской власти признать использование криптовалюты, поскольку запретить ее невозможно.
«Криптовалюту надо признавать, как наличие сотового телефона. Государство сейчас никак не контролирует! Было бы все у них хорошо, они бы давно сделали правильные законы, которые могли бы четко определить. А у нас [предлагают] либо выключить, либо все запретить, либо всех посадить, либо вообще никакого контроля. Какой-то срединной ситуации нет. Можно же узаконить... Мне кажется, что если запретят, то будет недовольство: вот, нам запретили тратить свои деньги. Это же не нефть или вода, это законченное количество денег в обороте, оно либо в одном кармане, либо в другом. Было у одного россиянина, перескочит к другому россиянину», - заключил специалист.
Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН рассказал, что если налоговики не будут стараться все запрещать, а пропишут четкие и понятные правила регулирования, это будет полезно для всех - и для государства, и для участников операций с криптовалютой.
«Регуляция - это хорошо, всегда удобно играть на поле, на котором понятны правила игры… Для государства и пользователя нужны четкие и понятные правила игры. Если внятное налоговое законодательство появится оперативно, и оно не будет нести ярый запретительный характер, сообщество воспримет его достаточно благосклонно, потому что у него появится способ легко и просто переводить цифровые активы в легальные рубли. А пока человек пользуется криптовалютой, не выходя из криптовалютной системы, отслеживать что-то, мягко говоря, сложно. Для этого отсутствует достаточная законодательная база, и для этого нужны определенные технические решения», - отметил эксперт.
К тому же держатели криптовалюты в скором времени станут основной мишенью мошенников, заявил российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН.
«Все люди, которые уходят в крипту, у них сейчас действительно проблемы. Если банки – это довольно дисциплинированные клиенты ИБ-компаний, это все-таки защищенные службы, сервисы. Нет такого понятия "взломать банк". А вот люди, которые открывают криптобиржи, которые выводят свои средства в крипту, они все чаще будут становиться жертвами более ухищренных схем мошенничества», - объяснил хакер.
Ранее Банк России предложил запретить выпуск, майнинг и обращение криптовалют на территории страны. Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что ЦБ не рассматривает запрет на владение криптовалютой со стороны граждан.
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