Запретная крипта. Эксперты предлагают другое решение

Запрет на оборот и майнинг криптовалют в России, которые предлагает ввести Центробанк (ЦБ) РФ, вызовет в России отток IT-специалистов и приведет к уничтожению отраслей высокотехнологичной экономики. Об этом основатель Telegram Павел Дуров сообщил пользователям.

«Рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — написал Дуров.