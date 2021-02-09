Взлёт на «хайпе». Эксперт предупредил об опасности растущего биткоина

«Столь резкий скачок курса обусловлен тем, что вчера Илон Маск купил биткоин на 1,5 миллиарда долларов. История с биткоином вообще очень "веселая" – какие-то 1,5 миллиарда долларов при всей его независимости и децентрализации могут свалить валюту. Это удивляет и настораживает. Предыдущий взлет в декабре и начале января тоже был вызван тем, что кто-то на рынок вышел с двумя миллиардами долларов. Я связываю это с тем, что это какие-то русские олигархи скупали просто его и прятали деньги от санкций. После этого на хайпе туда все побежали. Сейчас тоже 1,5 миллиарда долларов привели к скачку его курса. Что же это за валюта такая?» - удивляется Бушнов.

По его словам, это совершенно ненормальная ситуация: никакая валюта не может колебаться столь значительно после прихода на рынок суммы в 1,5-2 миллиарда долларов.

«Доллар так уронить или поднять нельзя, даже рубль 1,5 миллиарда долларов вряд ли сдвинут с места», - считает эксперт.

Бушнов советует не рассматривать криптовалюты как актив для инвестирования.

«Как инструмент платежа это будет работать в качестве заменителя обычных валют для тех, кто хочет сохранить тайну денежных переводов. А с точки зрения инвестиций – ну, можно купить и ждать четвертой волны роста. Есть мнение, что нужно дождаться коррекции цены до 20 тысяч долларов и потом его купить», - говорит Бушнов и добавляет, что ведь роста после этого можно и не дождаться или же этот рост не будет значительным. «Мировая экономика не любит повторений», - напоминает вице-президент ассоциации криптовалют.

По словам эксперта, биткоин не исчезнет как средство платежа, но его стоимость вполне может быть равна доллару – это вполне удобно для платежей. «Биткоин - это же просто код, фиксирующий транзакцию», - напомнил он и добавил, что он скептичен к нему как к средству накопления.

Компания Tesla Илона Маска инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоин, о чем стало известно 8 февраля. В заявлении Tesla говорится, что в будущем компания собирается принимать биткоин в качестве оплаты за свои машины. На фоне этих новостей курс криптовалюты и обновил исторический максимум.

