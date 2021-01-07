Биткоин вместо золота? Криптовалюте предрекли победу на валютном рынке

Стоимость биткоина обновила очередной исторический рекорд, сообщает RT.

По данным торгов на 15:08 мск, которые были опубликованы на сайте CoinDesk, за один биткоин предлагали 38 008 долларов США.

Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН объяснил, почему биткоин способен потеснить золото на валютном рынке.

«Сможет ли биткоин вытеснить золото как средство наиболее популярного инвестиционного актива? Мое мнение – да, рано или поздно это произойдет ровно по той простой причине, что фундаментальные факторы, которые присущи биткоину, очень напоминают золото. Но благодаря тому, что это (биткоин – прим. НСН) – цифровой актив, они делают его гораздо более удобным и в хранении, и как средство обмена.

Когда это может произойти, зависит от того, насколько традиционен экономический рынок. От золота довольно сложно отказаться. У него очень богатая история. Чтобы достаточно резко поменять инвестиционную политику крупных компаний, потребуется какое-то время. Хотя в этом году уже оформилась четкая тенденция – крупные корпорации четко рассматривают биткоин в качестве долгосрочного инвестиционного актива. Скорее всего, в горизонте 5-10 лет мы увидим все большее количество таких компаний. Говорить о полноценной замене можно через несколько десятков лет, потому что текущая экономическая система достаточно инерционна», - считает эксперт.