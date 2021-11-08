Соперник биткойна Ethereum обновил очередной рекорд

Курс Эфириума (Ethereum), второй по капитализации криптовалюты после биткойна, обновил очередной рекорд, преодолев отметку в 4700 долларов США. На ведущей мировой криптобирже Binance Эфириум сейчас торгуется в районе $4720. Причём в ходе торгов цена поднималась до $4770.

Эфириум бьет рекорды с конца октября, когда Finder.com опубликовала результаты опроса отраслевых экспертов, согласно которому, курс криптовалюты может подняться до $5100 к концу текущего года. При этом специалисты не исключают рост Ethereum выше $50000 к 2030 году.

Некоторые авторитетные криптовалютные эксперты не исключают, что Эфириум может обойти по капитализации биткойн уже к середине будущего года. Этому будет способствовать развитие рынка децентрализованного финансирования (DeFi).

У платформ смарт-контрактов, таких как Эфириума, имеется потенциал для обеспечения широкого спектра услуг и функций. Например, в самом недалёком будущем можно будет использовать блокчейн, чтобы разблокировать свой телефон, купить акции, дом или акции, получать дивиденды, занимать, одалживать или откладывать деньги.

В настоящее время капитализация эфира, по данным CoinMarketCap, составляет чуть более $558 млрд, биткойна - $1,24 трлн.

