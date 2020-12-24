Сбер ожидает рост экономики в новом году на 3,5%

«Несмотря на то, что по результатам этого года мы ожидаем снижения ВВП примерно на 4%, это лучше, чем прогнозы для многих стран, входящих в "большую двадцатку". В чём же наше преимущество? Мы видим, что в нашу пользу сыграли два фактора. Первый – это бюджетное правило. Оно было введено в 2017 году и с тех пор мы видим, как это положительно влияет и на бюджетную дисциплину, и на устойчивость экономики к стрессам и кризисам. Второй – снижение ключевой ставки. Это поддержало заёмщиков и способствовало активному росту ипотечного кредитования. В течение года она была снижена на 200 б. п. до 4,25% - это очень быстро, но очень эффективно», - пояснил зампредправления Сбербанка.

Напомним, согласно бюджетному правилу дополнительные доходы бюджета от продажи нефти, когда ее стоимость выше заложенной в бюджете цены отсечения (в 2020 году - 42,4 доллара за баррель), направляются в золотовалютные резервы ЦБ и Фонд национального благосостояния, чтобы компенсировать потери бюджета в случае падения нефтяных цен.

По прогнозу собеседника НСН, в 2021 году в российской экономике начнется рост. «В будущее заглядывать сложно, сейчас многое в 2021 году зависит от того, удастся ли победить эпидемию. Но мы ожидаем в следующем году рост экономики на 3,5%», - заявил Анатолий Попов.

Ранее аналитики SberCIB Investment Research выступили с прогнозом, что в наступающем году инфляция в России составит 3-3,5% и ЦБ может продолжить снижение ключевой ставки.

