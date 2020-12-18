В Сбербанке дали прогноз по инфляции на 2021 год
При условии успешной вакцинации населения от коронавируса COVID-19 восстановление российской экономики в 2021 году будет достаточно быстрым, и по итогам следующего года рост ВВП может составить 3,5%. Об этом говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research, поступившем в распоряжение НСН.
Согласно их прогнозу, при снижении геополитических рисков у рубля появится потенциал к укреплению.
«На этом фоне инфляция в следующем году составит 3-3,5% и ЦБ может продолжить снижение ключевой ставки», - заявили в SberCIB Investment Research.
Банк России на последнем в этом году заседании по ключевой ставке в пятницу, 18 декабря, сохранил показатель на уровне 4,25%. В пресс-службе регулятора отметили, что восстановление российской экономики в IV квартале остановилось. ЦБ ожидает устойчивого возобновления роста экономики РФ весной, по мере нормализации обстановки с коронавирусом.
При этом прогноз по инфляции на 2020 год ЦБ ухудшил и вместо 3,9-4,2% ожидает 4,6-4,9%.
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