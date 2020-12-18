Цифровой рубль: Возвращение в СССР вместо инноваций
В чем суть претензий рынка к ЦБ, в эфире НСН рассказал предприниматель, советник Ethereum, член правления Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Владислав Мартынов.
31 декабря истекает срок обсуждения консультативного доклада Центробанка России о цифровом рубле, который был обнародован в начале октября. По мнению регулятора, цифровой рубль должен быть не некой формой криптовалюты, полноценной валютой, которая будет свободно обмениваться на рубли в соотношении 1:1. То есть просто новой формой фиатных денег. Выпускать цифровые рубли, в отличие от криптовалют, которые может выпускать кто угодно, будет только Центральный банк.
В ЦБ считают, что «цифровой рубль сможет сделать платежи еще быстрее, проще и безопаснее». А развитие цифровых платежей «послужит стимулом для инноваций как в сфере розничных платежей, так и в других сферах и поддержит развитие цифровой экономики». В то же время уменьшение зависимости пользователей от отдельных провайдеров повысит устойчивость финансовой системы страны.
Однако представители финансового рынка неоднозначно восприняли доклад ЦБ. Вокруг него разгорелись нешуточные споры, в которых участвуют как эксперты, так и крупнейшие участники рынка, такие как Сбер. В конце ноября крупнейший банк страны фактически призвал сделать цифровой рубль криптовалютой, отказавшись от единого реестра и эмитента.
В чем суть претензий рынка к ЦБ, в эфире НСН рассказал предприниматель, советник Ethereum, член правления Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Владислав Мартынов.
«Когда мы говорим о цифровом рубле, мы можем иметь в виду разные вещи. Изначально идею о том, что можно создать особую форму денег, цифровой рубль, на основе технологии блокчейн, мы с Виталием Бутыриным (основатель криптовалюты Ethereum — НСН) высказали 2,5 года назад на Петербургском форуме, когда встречались с Владимиром Путиным. Тогда эта идея заключалась в том, что государство, эмитируя деньги и направляя их на разные нужды, с помощью технологии блокчейн может на эти деньги налагать определенные характеристики таким образом, что эти деньги можно использовать только на те цели,, для которых они предназначены. Выделяется денежка на зарплату учителям в Самаре — никуда больше эти деньги потратиться не могут. И вторая характеристика на основе технологии блокчейн — это возможность отслеживать в режиме реального времени, где находятся деньги в финансовой системе страны и каким образом они потрачены. Таким образом достигалась бы полная прозрачность использования государственных денег.
По сути это привело бы к полному искоренению коррупции и неэффективного использования государственных денег в стране. По крайней мере, на порядки сократило бы нецелевое и неэффективное использование государственных денег.
Когда я говорю «неэффективное», это значит, что, условно говоря, стоимость строительства моста оказывается в 50 раз выше, чем должна быть, потому что участвуют только определенные подрядчики. То есть это та же самая коррупция», — сказал Мартынов.
Он выразил уверенность, что от этого была бы «гигантская польза» всем гражданам России.
«Качество жизни бы улучшалось, появлялись бы новые объекты инфраструктуры, вовремя доходили бы деньги на зарплаты. Потому что гигантские средства, которые каждый год теряются за счет этих 30-50% коррупционной надбавки или простой халатности, низкой квалификации управленцев, создавали бы блага для людей», — подчеркнул эксперт.
Но в докладе ЦБ ничего подобного не оказалось. «Участники рынка, сообщество предпринимателей развернули такую бурную дискуссию последние три недели, потому что когда мы ознакомились с отчетом и предложениями Центробанка, какой именно цифровой рубль создавать, мы не увидели в нем четко сформулированной пользы этого цифрового рубля, не увидели четко оформленной задачи и цели, а именно эффективного использования государственных средств. Вместо этого мы увидели надуманные высокоуровневые общие тезисы. Типа повышения удобства платежей для граждан через мобильные приложения. Но граждане и сейчас прекрасно пользуются приложениями для перевода денег. Я могу сравнить сервисы в Канаде и Америке и могу сказать, что у нас в России они на порядок удобнее и лучше. Сделать платеж — это два клика на мобильном телефоне, все улетает за секунды. Тогда что имеет в виду Центробанк? Они не расшифровывают, пытаются надуманными декларациями о намерениях обосновать этот проект», — отметил собеседник НСН.
Сомнительно, с его точки зрения, выглядит и инновационная компонента. «Далее, они говорят об ускорении инноваций. Между тем отчет этому противоречит. Потому что речь идет не о технологии блокчейн, а о централизованной платформе для цифрового рубля под контролем Центрального банка. То есть Центробанк фактически становится монополистом, он снижает роль коммерческих банков и если не убивает рынок финансовых услуг, то делает его малозначимым. Когда есть монополист, он может делать все, что хочет, потому что нет конкуренции. О каких инновациях может идти речь? Они говорят, что снизят издержки для клиентов. Каким образом, если нет конкуренции? Сейчас банки борются за клиента, делают все возможное, чтобы создавать новые сервисы, снижать их стоимость.
А если будет один ЦБ, как Госбанк СССР, какая мотивация у этого монополиста что-то придумывать?
Какие инновации? Они в любой момент могут поднять ценник, и куда мы все денемся, если нет альтернативы?» — задался вопросом представитель РАКИБ.
По его словам, в Центробанке знают о претензиях рынка. «Мы дали ЦБ обратную связь. В виде письма от Российской ассоциации криптовалюты и блокчейн. Прошло несколько публичных обсуждений участников рынка финансовых услуг, банков, которые четко сказали, что ни одна из предложенных ЦБ моделей «не летает». И четко сформулировали, как цифровой рубль может принести пользу гражданам, участникам рынка и государству», — добавил Мартынов.
Он считает, нужно внести несколько изменений в концепцию ЦБ.
«Первое, кошельки, в которых граждане будут держать цифровые рубли, некий аналог расчетных счетов, должны быть у коммерческих банков, а не на балансе Центрального банка. Второе, целью создания цифрового рубля должны быть повышение эффективности использования госсредств и стимулирование развития цифровой экономики в стране. В том числе расширяло применение закона о цифровых финансовых активах, который вступает в силу с 1 января. Блокчейн может дать заметный импульс развитию экономик страны, поскольку любой бизнес сможет привлекать средства на развитие быстрее и дешевле через токенизацию своих активов, как материальных, так и нематериальных. То есть обязательство поделиться прибылью, когда этот актив начнет зарабатывать. Однако ЦБ считает, что цифровой актив нельзя использовать для обмена с другими активами. Или для оплаты активов и услуг внутри замкнутой экосистемы, внутри закрытых блокчейн-платформ. Не на свободном рынке, не в магазине, потому что замену рублю делать нельзя, в стране должна ходить одна валюта. То есть если, например, «Норникель» под свои металлы выпустит цифровой актив, то он не сможет купить на него другие металлы. Или Сбер выпустит какой-нибудь «сберкоин» под свои активы, то купить на него другие товары или услуги внутри банковской системы он тоже не сможет. Почему непонятно», — отметил эксперт
Вопросы вызывает и требование ЦБ проводить все расчеты на его централизованной платформе.
«Это уже признак монополии. Далее, по оценкам экспертов, на создание такой платформы ЦБ потратит порядка 25 млрд рублей. Построение такой единой платформы очень рискованно с точки зрения безопасности. Если сейчас хакеры взломают какой-то банк, то пострадает этот банк. Но его счета застрахованы, он их как-то компенсирует своим вкладчикам.
Если же взломают единую систему взаиморасчетов ЦБ, то пострадает вся финансовая система страны.
Поэтому непонятно, зачем тратить огромные деньги и требовать, чтобы все взаиморасчеты проводились на платформе Центрального банка», — добавил собеседник НСН.
Пока нет признаков, что Центробанк готов идти навстречу критике со стороны финансового рынка. Однако отказ от поисков взаимоприемлемого решения может похоронить саму идею цифрового рубля, опасается Мартынов.
«Если наши предложения будут реализованы, то цифровой рубль может принести огромную пользу стране. Но судя по отчету ЦБ, его цели противоположны всему тому, о чем мы говорили выше, предложениям экспертного сообщества, ожиданиям участников финансового рынка. ЦБ стремится создать некий цифровой аналог Госбанка СССР. И этот явный антагонизм между регулятором и рынком может на корню погубить идею цифрового рубля. Обсуждение отчета ЦБ будет идти до января 2021 года. И либо сообщество участников рынка сможет убедить его прийти к более сбалансированному варианту, который может решить и задачи ЦБ и участников рынка. Либо ЦБ проведет свой ужасный эксперимент. Потратит кучу денег налогоплательщиков, дальше будет тотальный провал: будет нанесен ущерб финансовой системе страны, малому и среднему бизнесу. Ликвидность уйдет из коммерческих банков в ЦБ и ставка кредитования для бизнеса вырастет. И третий вариант: они мягко сольют эту тему, скажут, что «раз никому цифровой рубль не понравился, мы ничего делать не будем», — заключил он.
Напомним, ранее зампредседателя правления Сбера Анатолий Попов заявил об опасности дефицита ликвидности в банковском секторе и увеличения кредитных ставок через три года после введения цифрового рубля по одной из моделей Центробанка.
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