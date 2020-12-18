Цифровой рубль: Возвращение в СССР вместо инноваций

В чем суть претензий рынка к ЦБ, в эфире НСН рассказал предприниматель, советник Ethereum, член правления Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Владислав Мартынов.



«Когда мы говорим о цифровом рубле, мы можем иметь в виду разные вещи. Изначально идею о том, что можно создать особую форму денег, цифровой рубль, на основе технологии блокчейн, мы с Виталием Бутыриным (основатель криптовалюты Ethereum — НСН) высказали 2,5 года назад на Петербургском форуме, когда встречались с Владимиром Путиным. Тогда эта идея заключалась в том, что государство, эмитируя деньги и направляя их на разные нужды, с помощью технологии блокчейн может на эти деньги налагать определенные характеристики таким образом, что эти деньги можно использовать только на те цели,, для которых они предназначены. Выделяется денежка на зарплату учителям в Самаре — никуда больше эти деньги потратиться не могут. И вторая характеристика на основе технологии блокчейн — это возможность отслеживать в режиме реального времени, где находятся деньги в финансовой системе страны и каким образом они потрачены. Таким образом достигалась бы полная прозрачность использования государственных денег.



По сути это привело бы к полному искоренению коррупции и неэффективного использования государственных денег в стране. По крайней мере, на порядки сократило бы нецелевое и неэффективное использование государственных денег.

Когда я говорю «неэффективное», это значит, что, условно говоря, стоимость строительства моста оказывается в 50 раз выше, чем должна быть, потому что участвуют только определенные подрядчики. То есть это та же самая коррупция», — сказал Мартынов.



Он выразил уверенность, что от этого была бы «гигантская польза» всем гражданам России.



«Качество жизни бы улучшалось, появлялись бы новые объекты инфраструктуры, вовремя доходили бы деньги на зарплаты. Потому что гигантские средства, которые каждый год теряются за счет этих 30-50% коррупционной надбавки или простой халатности, низкой квалификации управленцев, создавали бы блага для людей», — подчеркнул эксперт.

Но в докладе ЦБ ничего подобного не оказалось. «Участники рынка, сообщество предпринимателей развернули такую бурную дискуссию последние три недели, потому что когда мы ознакомились с отчетом и предложениями Центробанка, какой именно цифровой рубль создавать, мы не увидели в нем четко сформулированной пользы этого цифрового рубля, не увидели четко оформленной задачи и цели, а именно эффективного использования государственных средств. Вместо этого мы увидели надуманные высокоуровневые общие тезисы. Типа повышения удобства платежей для граждан через мобильные приложения. Но граждане и сейчас прекрасно пользуются приложениями для перевода денег. Я могу сравнить сервисы в Канаде и Америке и могу сказать, что у нас в России они на порядок удобнее и лучше. Сделать платеж — это два клика на мобильном телефоне, все улетает за секунды. Тогда что имеет в виду Центробанк? Они не расшифровывают, пытаются надуманными декларациями о намерениях обосновать этот проект», — отметил собеседник НСН.

