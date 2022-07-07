Путин рассказал, что долларов напечатали США за два года

В ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России» он отметил, что кризис начал возникать ещё в период пандемии коронавируса, а одна из его причин - злоупотребление западных стран «своим монопольным положением в валютной сфере».

«Включили печатный станок... в Соединенных Штатах напечатали 5,9 триллиона долларов. Это 38% денежной массы. За два года напечатали, примерно столько, как печатали за предыдущие 40 лет. Темп такой же», - уточнил российский лидер.

Президент также добавил, что в Европе за это период напечатали 2,5 триллиона евро.

Ранее в канадском издании Toronto Star опубликовали статью Фрэнка Джустра, который считает, что украинский конфликт дал начало новому финансовому порядку, в котором другие валюты могут оттеснить доллар.