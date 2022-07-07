Путин рассказал, что долларов напечатали США за два года
Президент РФ Владимир Путин заявил, что за два года США напечатали 5,9 триллиона долларов, сообщает РИА Новости.
В ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России» он отметил, что кризис начал возникать ещё в период пандемии коронавируса, а одна из его причин - злоупотребление западных стран «своим монопольным положением в валютной сфере».
«Включили печатный станок... в Соединенных Штатах напечатали 5,9 триллиона долларов. Это 38% денежной массы. За два года напечатали, примерно столько, как печатали за предыдущие 40 лет. Темп такой же», - уточнил российский лидер.
Президент также добавил, что в Европе за это период напечатали 2,5 триллиона евро.
Ранее в канадском издании Toronto Star опубликовали статью Фрэнка Джустра, который считает, что украинский конфликт дал начало новому финансовому порядку, в котором другие валюты могут оттеснить доллар.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 359 / сут.
Умерли
381 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 178 / сут.
- Путин рассказал, что долларов напечатали США за два года
- Минстрой займется проектированием беспилотных трамвайных линий
- Kyodo: глава МИД Японии не пришёл на ужин министров G20 из-за Лаврова
- СМИ: «Ленинград» не выступит на футбольном Суперкубке из-за губернатора Беглова
- Назван покупатель World of Tanks в России
- Путин назвал выпуск нового «Москвича» непростым вызовом
- Минтруд упростит аккредитацию частных агентств занятости
- Венгрия отказалась делиться газом с Европой
- «Дельфинчик уже здесь!»: На Москву обрушился ливень с ураганом
- Нарышкин: Планы Польши на Украину снизят международную безопасность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru