Курсы евро и доллара на Московской бирже сравнялись

Курсы доллара и евро сравнялись в ходе торгов 12 июля на Московской бирже, следует из данных площадки.

Курсы евро и доллара практически сравнялись впервые за 20 лет

По состоянию на 10:35 мск американская и европейская валюты торговались на уровне 59 рублей.

На минувшей неделе пара евро — доллар впервые с декабря 2002 года торговалась ниже отметки 1,01, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Курс ЕвроКурс ДоллараКурс Валют"московская Биржа"
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