Володин назвал пять причин ослабления доллара в мире

Доллар теряет свои позиции в мире по ряду причин, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале политик перечислил пять факторов, влияющих на снижение популярности американской валюты.

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«5 причин, почему доллар все больше теряет свои позиции. Доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами ... Доллар используется как инструмент политической борьбы ... Изменения геополитического характера ... Нежелание Вашингтона признавать собственные ошибки и работать над ними ... Цикличность истории», — подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы указал, что каждой мировой валюте отводится около ста лет. Как отметил Володин, последовательно сменились господствовавшие в разные периоды португальский и испанский реал, нидерландский гульден, французский франк, английский фунт, и доллар так же заменит другая валюта.

При этом политик считает, что на смену американскому доллару вряд ли придет евро, «который все больше теряет», пишет Ura.ru. Володин добавил, что процесс дедолларизации во всем мире «запущен и его не остановить», отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДолларДедолларизацияВячеслав Володин
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