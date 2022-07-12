Экономист заявил, что доллар станет дороже евро
Курсы доллара и евро зависят от монетарной политики ЕЦБ и ЦБ США, отметил в эфире НСН Тимур Нигматуллин.
Для доллара и евро ключевым фактором курсообразования является процентная ставка Центробанка, при этом есть вероятность, что скоро доллар будет дороже, чем евро, заявил инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Курсы доллара и евро к рублю на Мосбирже 12 июля сравнялись. На открытии торгов курс доллара и евро составлял 59,3 рубля. В моменте доллар торговался даже дороже евро.
«Когда мы прогнозируем курс, мы прогнозируем не решение ЦБ, а то, как участники рынка будут на него реагировать. Есть определенный интервал колебания процентных ставок. Соответственно, некоторое время евро будет слабеть, потому что пока еще сохраняется дисбаланс, но рано или поздно ситуация изменится на противоположную. Есть вероятность, что доллар станет дороже, чем евро, такое уже было, это был довольно длительный период. Фактически, даже сейчас доллар стоит дороже евро примерно на 5 копеек», - сказал Нигматуллин.
По его словам, курс доллара и евро зависит от исключительно от Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы США.
«Для доллара и евро ключевыми факторами курсообразования является процентная ставка Центробанка. Соответственно, если в США ЦБ процентную ставку резко повышает, как это сейчас происходит, а Европейский центральный банк ее держит на низком уровне, то возникает разница между процентными ставками. То есть, вам выгоднее занять в евро под ноль, отнести деньги в зону доллара и вложить их под 1%. Это формирует масштабный отток капитала. Подобные механизмы свойственны для всех валют развитых стран. Как только Федеральная резервная система США приступит к снижению ставки, а ЕЦБ будет ее повышать, мы увидим обратную тенденцию. Ключевой фактор – это монетарные политики ЦБ», - резюмировал Нигматуллин.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что к осени рубль может ослабнуть по отношению к доллару.
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