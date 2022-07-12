Экономист заявил, что доллар станет дороже евро

Курсы доллара и евро к рублю на Мосбирже 12 июля сравнялись. На открытии торгов курс доллара и евро составлял 59,3 рубля. В моменте доллар торговался даже дороже евро.

«Когда мы прогнозируем курс, мы прогнозируем не решение ЦБ, а то, как участники рынка будут на него реагировать. Есть определенный интервал колебания процентных ставок. Соответственно, некоторое время евро будет слабеть, потому что пока еще сохраняется дисбаланс, но рано или поздно ситуация изменится на противоположную. Есть вероятность, что доллар станет дороже, чем евро, такое уже было, это был довольно длительный период. Фактически, даже сейчас доллар стоит дороже евро примерно на 5 копеек», - сказал Нигматуллин.

По его словам, курс доллара и евро зависит от исключительно от Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы США.