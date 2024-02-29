«За лето 600 тысяч человек»: Насколько популярны рейсы «Москва-Петербург»

Ранее стало известно, что летом 2024 года между Москвой и Санкт-Петербургом самолеты будут летать каждые 15 минут. По данным СМИ, российские авиакомпании в июне-сентябре собираются выполнять в среднем по 83 перелета каждые сутки из московских аэропортов в Пулково и столько же в обратном направлении.



«Самолеты каждые 15 минут – сказки. Понятно, что будет как минимум в два раза реже. Если подсчитать все временные затраты пассажира самолета, то получается больше четырех часов без учета таких форс-мажоров, как неисправность самолеты или плохая погода. По деньгам это выходит плюс-минус так же, как и на «Сапсане», но у «Сапсанов» не бывает форс-мажоров в виде погоды или закрытия вокзалов», - сказал собеседник НСН.