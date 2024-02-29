«За лето 600 тысяч человек»: Насколько популярны рейсы «Москва-Петербург»
Идея ввести рейсы «Москва-Санкт-Петербург» каждые 15 минут обусловлена большим числом невостребованных самолетов, заявил НСН Алексан Мкртчян.
«Москва-Санкт-Петербург» - самое популярное направление внутри России, за три месяца лета авиаперелетами между этими городами воспользуются порядка 600 тысяч человек, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Ранее стало известно, что летом 2024 года между Москвой и Санкт-Петербургом самолеты будут летать каждые 15 минут. По данным СМИ, российские авиакомпании в июне-сентябре собираются выполнять в среднем по 83 перелета каждые сутки из московских аэропортов в Пулково и столько же в обратном направлении.
«Самолеты каждые 15 минут – сказки. Понятно, что будет как минимум в два раза реже. Если подсчитать все временные затраты пассажира самолета, то получается больше четырех часов без учета таких форс-мажоров, как неисправность самолеты или плохая погода. По деньгам это выходит плюс-минус так же, как и на «Сапсане», но у «Сапсанов» не бывает форс-мажоров в виде погоды или закрытия вокзалов», - сказал собеседник НСН.
По его словам, идея ввести рейсы «Москва-Санкт-Петербург» каждые 15 минут обусловлена большим числом невостребованных самолетов.
«Идея ввести рейсы каждые 15 минут связана с большим количеством невостребованных самолетов, которые не могут летать за рубеж, а по России не могут найти себе работу. Идея хорошая, но конкуренцию ж/д транспорту не составит, это просто вынужденная мера. Самое востребованное направление внутри России – «Москва-Петербург». На втором месте – «Москва-Сочи». Если посчитать количество авиапассажиров «Москва-Петербург» за три месяца, то получится около 600 тысяч человек», - отметил Мкртчян.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что билет на самолет из Москвы в Санкт-Петербург должен стоить полторы тысячи рублей, чтобы выдержать конкуренцию со скоростными поездами «Сапсан».
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