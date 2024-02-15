Минтранс: поезда ВСМ Москва - Петербург будут ходить каждые 15 минут

Поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург будут ходить каждые 10-15 минут, заявил министр транспорта Виталий Савельев на совещании с участием президента Владимира Путина.

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По словам главы ведомства, первую партию поездов для ВСМ из 28 штук поставят к 2028 году. На закупки выделят 148 миллиардов рублей, уточнил Савельев.

Министр отметил, что строительство скоростной магистрали потребует более 600 миллиардов рублей из федерального бюджета.

В декабре 2023 года Путин анонсировал строительство в будущем высокоскоростных железнодорожных магистралей до Луганска и Донецка. Также ВСМ могут пройти по территориям Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и Крыма, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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