«Нужен Сочи-2»: Властям следует субсидировать отели, а не авиаперелеты по России

Ранее «Коммерсант» сообщал, что Российский союз туриндустрии выступает за частичное возвращение субсидирования туристических чартеров по России. По мнению представителей отрасли, это бы позволило снизить стоимость авиаперевозок, цена которых сегодня отражается и на турах. Однако Арутюнов предположил, что подобная мера не сможет существенно изменить ситуацию.

«Я готов поддержать коллег, которые борются за то, чтобы на 3-4 тысячи удешевить перелет, но субсидирование перелетов существенно не повлияет на стоимость туров. Есть люди, которые выбирают хостелы. Для них лишние 1,5-5 тысяч рублей, которые они сэкономят на перелете, существенны. А наши средние отдыхающие на фоне среднего проживания, которое составляет 5-15 тысяч рублей в сутки, не так заметят изменение в цене авиаперелетов», - заявил он.

Собеседник НСН пояснил, что снизить стоимость внутрироссийских туров поможет строительство новых отелей.

«У нас есть перекос дорогого наземного обслуживания по отношению к перелету. Нет конкурентной среды в сегменте 4-5 звезд. Дешевых гостиниц и хостелов намного больше, чем приличного размещения за адекватные деньги. Кроме того, закрытие аэропортов на юге России по объективным причинам сузило географию. По внутрироссийским направлениям видим повышение как минимум на 10-15%. Чем дороже отель, тем больше выросла цена», - добавил он.