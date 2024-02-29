Летом между Москвой и Санкт-Петербургом самолеты будут летать каждые 15 минут
Летом 2024 года между Москвой и Санкт-Петербургом самолеты будут летать каждые 15 минут, пишут «Известия».
По данным издания, российские авиакомпании в июне-сентябре собираются выполнять в среднем по 83 перелета каждые сутки из московских аэропортов в Пулково и столько же в обратном направлении.
Отмечается, что чаще всего летать будет авиакомпания «Россия» на самолетах Superjet 100. На этих рейсах «Аэрофлот» готовится запустить шаттловый сервис.
Кроме того, идут обсуждения запуска нового тарифа, который позволит пассажирам ускоренно пройти предполетные процедуры в аэропорту, пишет газета.
К 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в полтора раза по отношению к прошлому году, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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