«Билет за 1500»: Рейсы «Москва-Петербург» каждые 15 минут не обойдут «Сапсаны»

Самолеты из Москвы в Санкт-Петербург каждые 15 минут совершенно не нужны, так как нет столько пассажиров, заявил НСН Виктор Горбачев.

Билет на самолет из Москвы в Санкт-Петербург должен стоить полторы тысячи рублей, чтобы выдержать конкуренцию со скоростными поездами «Сапсан», заявил НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

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Ранее стало известно, что летом 2024 года между Москвой и Санкт-Петербургом самолеты будут летать каждые 15 минут. По данным СМИ, российские авиакомпании в июне-сентябре собираются выполнять в среднем по 83 перелета каждые сутки из московских аэропортов в Пулково и столько же в обратном направлении.

«Это что-то из области фантастики! В советское время часто летали самолеты между Москвой и Санкт-Петербургом, но там был интервал час-полтора. Абсолютно не нужны рейсы каждые 15 минут, нет столько пассажиров», - сказал собеседник НСН.

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По его словам, плюсы скоростных поездов «Сапсан» в том, что можно приезжать на вокзал за 15 минут до его отправления. Горбачев выразил уверенность, что билеты на самолет должны стоить около полутора тысяч рублей, чтобы конкурировать с «Сапсанами».

«Сапсан» идет около пяти часов, расписание у него другое совсем. Авиация все равно нужна. Чтобы авиаперелеты выдерживали конкуренцию с «Сапсанами», билет на самолет должен стоить около полутора тысяч рублей. Это совершенно нереально сегодня, потому что самолетов своих у нас особо нет, стоимость обслуживания выросла, страшно дорого стоит авиационное топливо, также повышается стоимость обслуживания в аэропортах. Хотим мы или не хотим – инфляция идет. Сам «Сапсан» у нас тоже дорогой, но плюсы в том, что ты приходишь за 15 минут до отправления поезда, вокзал в центре города и приезжаешь тоже в центр. Полет на самолете – это дополнительное время: пока приедешь заранее, пока пройдешь весь досмотр. Ускорить процедуру прохождения досмотра не получится, так как это все-таки безопасность», - отметил Горбачев.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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