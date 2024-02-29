«Билет за 1500»: Рейсы «Москва-Петербург» каждые 15 минут не обойдут «Сапсаны»
Самолеты из Москвы в Санкт-Петербург каждые 15 минут совершенно не нужны, так как нет столько пассажиров, заявил НСН Виктор Горбачев.
Билет на самолет из Москвы в Санкт-Петербург должен стоить полторы тысячи рублей, чтобы выдержать конкуренцию со скоростными поездами «Сапсан», заявил НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
Ранее стало известно, что летом 2024 года между Москвой и Санкт-Петербургом самолеты будут летать каждые 15 минут. По данным СМИ, российские авиакомпании в июне-сентябре собираются выполнять в среднем по 83 перелета каждые сутки из московских аэропортов в Пулково и столько же в обратном направлении.
«Это что-то из области фантастики! В советское время часто летали самолеты между Москвой и Санкт-Петербургом, но там был интервал час-полтора. Абсолютно не нужны рейсы каждые 15 минут, нет столько пассажиров», - сказал собеседник НСН.
По его словам, плюсы скоростных поездов «Сапсан» в том, что можно приезжать на вокзал за 15 минут до его отправления. Горбачев выразил уверенность, что билеты на самолет должны стоить около полутора тысяч рублей, чтобы конкурировать с «Сапсанами».
«Сапсан» идет около пяти часов, расписание у него другое совсем. Авиация все равно нужна. Чтобы авиаперелеты выдерживали конкуренцию с «Сапсанами», билет на самолет должен стоить около полутора тысяч рублей. Это совершенно нереально сегодня, потому что самолетов своих у нас особо нет, стоимость обслуживания выросла, страшно дорого стоит авиационное топливо, также повышается стоимость обслуживания в аэропортах. Хотим мы или не хотим – инфляция идет. Сам «Сапсан» у нас тоже дорогой, но плюсы в том, что ты приходишь за 15 минут до отправления поезда, вокзал в центре города и приезжаешь тоже в центр. Полет на самолете – это дополнительное время: пока приедешь заранее, пока пройдешь весь досмотр. Ускорить процедуру прохождения досмотра не получится, так как это все-таки безопасность», - отметил Горбачев.
Ранее Санкт-Петербург стал самым популярным внутренним направлением для россиян на новогодних праздниках, напоминает «Радиоточка НСН».
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