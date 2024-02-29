«Билет за 1500»: Рейсы «Москва-Петербург» каждые 15 минут не обойдут «Сапсаны»

По его словам, плюсы скоростных поездов «Сапсан» в том, что можно приезжать на вокзал за 15 минут до его отправления. Горбачев выразил уверенность, что билеты на самолет должны стоить около полутора тысяч рублей, чтобы конкурировать с «Сапсанами».



«Сапсан» идет около пяти часов, расписание у него другое совсем. Авиация все равно нужна. Чтобы авиаперелеты выдерживали конкуренцию с «Сапсанами», билет на самолет должен стоить около полутора тысяч рублей. Это совершенно нереально сегодня, потому что самолетов своих у нас особо нет, стоимость обслуживания выросла, страшно дорого стоит авиационное топливо, также повышается стоимость обслуживания в аэропортах. Хотим мы или не хотим – инфляция идет. Сам «Сапсан» у нас тоже дорогой, но плюсы в том, что ты приходишь за 15 минут до отправления поезда, вокзал в центре города и приезжаешь тоже в центр. Полет на самолете – это дополнительное время: пока приедешь заранее, пока пройдешь весь досмотр. Ускорить процедуру прохождения досмотра не получится, так как это все-таки безопасность», - отметил Горбачев.

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