Ястребиное решение. Экономист объяснил, зачем ЦБ повысил ключевую ставку
Повышением ключевой ставки не получится замедлить темпы инфляции, потому что она в России «завозная», сказал НСН Денис Ракша.
Повышение Банком России ключевой ставки до 6,5% сделано с целью предотвратить рост инфляции, но оно не поможет в этом вопросе, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Денис Ракша.
Ранее в пятницу ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 6,5%. Это повышение стало самым «ястребиным» с декабря 2014 года, когда Центробанк экстренно изменил ставку сразу на 6,5 п.п. до 17% годовых.
«У ЦБ есть веские основания, иначе бы он это не сделал. Центробанк достаточно взвешенно подходит к своим решениям. Веские основания – это темпы прироста инфляции, которые в годовом выражении подобрались к 6%. Понятно, что от месяца к месяцу они могут колебаться, и по итогам года это будет не 6%, а меньше. Но, тем не менее, при таргете, который ЦБ не менял и который по-прежнему составляет 4%, это все равно превышение. Поэтому Центробанк обеспокоен темпами роста инфляции и пытается это предотвратить», - сказал Ракша.
При этом он объяснил, почему такие меры не помогут остановить инфляцию.
«Другой вопрос, что такими мерами, и вообще мерами, доступными ЦБ, темпы роста инфляции не остановить, поскольку она у нас не монетарная, а завозная, то есть импортная. Темпы роста инфляции внутри России вызваны темпами роста на мировом рынке цен на самый широкий спектр товаров», - пояснил собеседник НСН.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступая на Международном финансовом конгрессе, не исключила, что Совет директоров Банка России на заседании в июле может обсудить повышение ключевой ставки на величину от 0,25 до 1 процентного пункта.
В конце апреля Банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта до 5% годовых. Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин сказал тогда «Радиоточке НСН», что это решение может негативно сказаться на россиянах, имеющих кредиты и ипотеку. 11 июня ЦБ повысил ставку на 0,5 п.п., до 5,5%, напоминает «Коммерсантъ»
Со своей стороны, экономист Василий Колташов заявил в эфире НСН, что повышение ключевой ставки «стимулирует новый панический спрос на рынке недвижимости».
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