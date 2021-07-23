Ястребиное решение. Экономист объяснил, зачем ЦБ повысил ключевую ставку

«У ЦБ есть веские основания, иначе бы он это не сделал. Центробанк достаточно взвешенно подходит к своим решениям. Веские основания – это темпы прироста инфляции, которые в годовом выражении подобрались к 6%. Понятно, что от месяца к месяцу они могут колебаться, и по итогам года это будет не 6%, а меньше. Но, тем не менее, при таргете, который ЦБ не менял и который по-прежнему составляет 4%, это все равно превышение. Поэтому Центробанк обеспокоен темпами роста инфляции и пытается это предотвратить», - сказал Ракша.

При этом он объяснил, почему такие меры не помогут остановить инфляцию.

«Другой вопрос, что такими мерами, и вообще мерами, доступными ЦБ, темпы роста инфляции не остановить, поскольку она у нас не монетарная, а завозная, то есть импортная. Темпы роста инфляции внутри России вызваны темпами роста на мировом рынке цен на самый широкий спектр товаров», - пояснил собеседник НСН.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступая на Международном финансовом конгрессе, не исключила, что Совет директоров Банка России на заседании в июле может обсудить повышение ключевой ставки на величину от 0,25 до 1 процентного пункта.