Центробанк повысил ключевую ставку до 6,5% годовых

Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на один процентный пункт - до 6,5% годовых. Как сообщает пресс-служба регулятора, такое решение принято по итогам заседания Совета директоров.

В сообщении ЦБ РФ говорится, что из-за более быстрого расширения спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска, возрос вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов.

«Это значимо сместило баланс рисков в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Решение по ключевой ставке направлено на... возвращение инфляции к 4%», - отметили в пресс-службе.

В Банке России добавили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься «с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели».

Ранее Банка России повысил ключевую ставку 11 июня 2021 года - с 5% до 5,5% годовых, сообщает RT.

