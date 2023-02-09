«Вынесут с рынка»: Названы страхи российских производителей микроэлектроники

России предстоит за короткий срок создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны, заявил президент Владимир Путин. Глава государства пояснил, что это нужно, «чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции». Третьяков назвал главные опасения российских производителей микроэлектроники.

«Представим, что через полгода ситуация в мире выправляется, часть санкций снимается, в страну идет поток дешевого оборудования, а оно всегда будет дешевле в силу большого производства, соответственно тех, кто вкладывался в российскую альтернативу вынесут с рынка. Я не исключаю такой ситуации. Это не целиком зависит от правительства. Производителям нужны здесь и сейчас определенные виды оборудования. А что ему предложат? Скажут: подожди, мы сделаем это года через три? А у него возникает альтернатива через полгода покупать за рубежом. Выбор будет очевиден. Очень опасный сценарий. При ослаблении санкций они снова начнут импортировать и это загубит отечественных производителей. Такое может произойти и в случае с Китаем, если он начнет еще интенсивнее работать на российский рынок. По машинам мы это уже видим», - сказал Третьяков.