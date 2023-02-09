«Вынесут с рынка»: Названы страхи российских производителей микроэлектроники
При ослаблении санкций предприятия, нуждающиеся в микроэлектронике, могут начать импортировать продукцию, потому что она будет дешевле, сказал НСН вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков.
Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков заявил НСН, что зарубежная микроэлектроника выиграет у российской в цене и при ослаблении санкций отечественные предприятия вновь начнут импортировать продукцию.
России предстоит за короткий срок создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны, заявил президент Владимир Путин. Глава государства пояснил, что это нужно, «чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции». Третьяков назвал главные опасения российских производителей микроэлектроники.
«Представим, что через полгода ситуация в мире выправляется, часть санкций снимается, в страну идет поток дешевого оборудования, а оно всегда будет дешевле в силу большого производства, соответственно тех, кто вкладывался в российскую альтернативу вынесут с рынка. Я не исключаю такой ситуации. Это не целиком зависит от правительства. Производителям нужны здесь и сейчас определенные виды оборудования. А что ему предложат? Скажут: подожди, мы сделаем это года через три? А у него возникает альтернатива через полгода покупать за рубежом. Выбор будет очевиден. Очень опасный сценарий. При ослаблении санкций они снова начнут импортировать и это загубит отечественных производителей. Такое может произойти и в случае с Китаем, если он начнет еще интенсивнее работать на российский рынок. По машинам мы это уже видим», - сказал Третьяков.
Собеседник НСН отметил, что на развитие отечественной микроэлектроники потребуется от трех до пяти лет.
«Это будет долгая история, потому что у нас отсутствует элементная база, ее только создают. Производство электронных компонентов часто тормозится созданием смежных производств. Невозможно создать процессор на несколько нанометров, нужно еще создать промежуточное продукты. Возникает еще проблема выпуска оборудования, на котором эти нанометры будут выпускаться. Микроэлектроника наша самая слабая история, которая потребует несколько лет. Минимальные сроки при стабильном финансировании и сохранении стратегической линии со стороны государства – 3-5 лет», - отметил Третьяков.
Эксперт указал и на невозможность экспортировать российскую продукцию, если производство удастся развернуть.
«Ряд технологий в России сложно запустить, потому что нет такого количества покупателей. Экспорт сейчас практически в западные страны закрыт, а на Востоке есть такие же конкуренты, которые хотят развиваться», - резюмировал Третьяков.
Ранее доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в разговоре с НСН заявил, что российские заводы восстанавливают работоспособность оборудования для полноценного выпуска интегральных схем.
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