«Варятся в общем котле»: Названы сферы, где принимают родственников сотрудников
Найм родственников практикуется в компаниях, испытывающих дефицит кадров, а также в династийных сферах, заявила НСН HR‑эксперт Зулия Лоикова.
Чаще всего сотрудников из числа родственников уже работающих специалистов нанимают в сферах складской логистики и ретейла — именно там сейчас наблюдается дефицит кадров, заявила НСН HR‑эксперт Зулия Лоикова.
Согласно исследованию SuperJob, доля российских компаний, нанимающих родственников своих сотрудников, достигает 85%. При этом лишь 8% организаций полностью исключают такую возможность.
«В основном отличаются наймом родственников дефицитные сферы, где важно, чтобы сотрудник не просто вышел на один день, а был привязан к месту — там, где достаточно высокая текучка кадров. Это складская логистика, рабочие специальности, ритейл (кассиры, операционисты). Здесь достаточно высокая преемственность: если работает целая семья, то и лояльности больше, выше кредит доверия. Работодатели тоже от этого выигрывают — у них сокращаются затраты на комплектацию штата. Сейчас, наверное, самое сложное — укомплектовывать пункты выдачи заказов, склады, логистические центры, ритейл», — рассказала Лоикова.
Также практика трудоустройства родственников распространена в «династийных профессиях».
«Если мы возьмем военных, учителей, врачей, творческие династии, то здесь процент устройства родственников тоже высок. Дети, как правило, выбирают специальность родителей, потому что с детства “варятся с ними в общем котле”», — добавила эксперт.
При этом в некоторых секторах экономики такая схема не приветствуется — в первую очередь там, где есть работа с денежными потоками, доступ к коммерческой тайне и риски сговоров: например, в банках, страховых компаниях и на госслужбе.
«В России не во всех секторах это приветствуется; где‑то даже есть прописанные кодексы. Например, в некоторых крупных коммерческих компаниях и банках действует правило: нельзя брать в одно подразделение мужа с женой, родителя и ребенка. Они не должны пересекаться, потому что иначе возникают риски утечки информации, коммерческой тайны либо возможного сговора. За этим строго следит служба безопасности», — пояснила собеседник НСН.
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