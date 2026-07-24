Чаще всего сотрудников из числа родственников уже работающих специалистов нанимают в сферах складской логистики и ретейла — именно там сейчас наблюдается дефицит кадров, заявила НСН HR‑эксперт Зулия Лоикова.

Согласно исследованию SuperJob, доля российских компаний, нанимающих родственников своих сотрудников, достигает 85%. При этом лишь 8% организаций полностью исключают такую возможность.

«В основном отличаются наймом родственников дефицитные сферы, где важно, чтобы сотрудник не просто вышел на один день, а был привязан к месту — там, где достаточно высокая текучка кадров. Это складская логистика, рабочие специальности, ритейл (кассиры, операционисты). Здесь достаточно высокая преемственность: если работает целая семья, то и лояльности больше, выше кредит доверия. Работодатели тоже от этого выигрывают — у них сокращаются затраты на комплектацию штата. Сейчас, наверное, самое сложное — укомплектовывать пункты выдачи заказов, склады, логистические центры, ритейл», — рассказала Лоикова.

Также практика трудоустройства родственников распространена в «династийных профессиях».

«Если мы возьмем военных, учителей, врачей, творческие династии, то здесь процент устройства родственников тоже высок. Дети, как правило, выбирают специальность родителей, потому что с детства “варятся с ними в общем котле”», — добавила эксперт.