СМИ: Семья нового главкома ВСУ оказалась тесно связана с Россией

Семья нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого имеет тесные исторические связи с Россией, а часть его родственников до сих пор проживает на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Представители ведомств отметили, что при изучении биографии командующего выяснились интересные детали о его окружении. В частности, у него есть сводный брат Максим, который большую часть жизни провел в Сургуте, а в настоящее время обосновался в Сочи.