СМИ: Семья нового главкома ВСУ оказалась тесно связана с Россией

Семья нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого имеет тесные исторические связи с Россией, а часть его родственников до сих пор проживает на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Представители ведомств отметили, что при изучении биографии командующего выяснились интересные детали о его окружении. В частности, у него есть сводный брат Максим, который большую часть жизни провел в Сургуте, а в настоящее время обосновался в Сочи.

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Особое внимание собеседник агентства уделил 65-летнему отцу военачальника Василию Драпатому. По данным силовиков, мужчина долгое время также проживал в Сургуте и придерживается ярко выраженных националистических взглядов, публикуя соответствующие материалы на своих страницах в социальных сетях.

Кроме того, радикальными убеждениями отличаются и другие члены семьи главкома ВСУ. Дядя командующего Виктор, ранее служивший в полиции Львовской области, принимал активное участие в событиях на Майдане. Супруга главкома Юлия Редько-Драпатая, родом из Винницы, с 2014 года неоднократно делала подобные заявления, используя при этом русский язык.

Бывший народный депутат Украины Олег Царев ранее назвал истинную причину замены Сырского на Драпатого в ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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