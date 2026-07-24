В Щёлково из-за отравления угарным газом погибли трое рабочих

Трое рабочих погибли от отравления угарным газом во время ремонтных работ на канализационно-насосной станции в подмосковном городе Щёлково. Об этом сообщается в канале Главного следственного управления Следственного комитета России по региону на платформе «Макс», передает RT.

По данным следствия, трагедия произошла в пятницу, 24 июля . Сотрудники выполняли обслуживание оборудования на объекте Назамииха и спустились в камеру, где внезапно подверглись воздействию токсичных испарений, что привело к их гибели.