В Щёлково из-за отравления угарным газом погибли трое рабочих
Трое рабочих погибли от отравления угарным газом во время ремонтных работ на канализационно-насосной станции в подмосковном городе Щёлково. Об этом сообщается в канале Главного следственного управления Следственного комитета России по региону на платформе «Макс», передает RT.
По данным следствия, трагедия произошла в пятницу, 24 июля . Сотрудники выполняли обслуживание оборудования на объекте Назамииха и спустились в камеру, где внезапно подверглись воздействию токсичных испарений, что привело к их гибели.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. Следователь совместно с криминалистом проводит осмотр места происшествия с обязательным забором проб воздуха. Также запланированы допросы свидетелей и назначение судебно-медицинских экспертиз для установления всех обстоятельств случившегося.
В этот день ранее в Кирове шесть человек погибли при ракетном ударе ВСУ по предприятию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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