На Центральный банк России оказывалось огромное давление, поэтому он все-таки снизил ключевую ставку, но в будущем он перестанет это делать, рассказал НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.



Центральный банк (ЦБ) России по итогам заседания 24 июля снизил ключевую ставку в стране на 0,25% до 14%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Нечаев усомнился, что что-то изменится из-за этого шага.