Сдержанное смягчение: Как решение ЦБ повлияет на кредиты и инфляцию

Центробанк снизил ключевую ставку чисто символически, заявил НСН Андрей Нечаев.

На Центральный банк России оказывалось огромное давление, поэтому он все-таки снизил ключевую ставку, но в будущем он перестанет это делать, рассказал НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Центральный банк (ЦБ) России по итогам заседания 24 июля снизил ключевую ставку в стране на 0,25% до 14%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Нечаев усомнился, что что-то изменится из-за этого шага.

Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 14%
«Решение выглядит политически чувствительным: на снижение ставки публично указывали, в том числе президент России Владимир Путин. При этом ранее Центробанк аргументированно объяснял риски такого шага. В итоге регулятор всё же пошёл на смягчение политики, но сдержанно. Масштаб изменений невелик: снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов вряд ли приведёт к резкому удешевлению кредитов или заметному падению ставок по депозитам. Эффект будет постепенным, а проинфляционные риски — сохранятся. Если инфляция продолжит ускоряться, ЦБ, вероятно, приостановит дальнейшее снижение ставки, ориентируясь на динамику макроэкономических показателей», — объяснил он.

Ранее председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов объяснил НСН, какие эффекты ожидать от снижения ставки на 0,25%.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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