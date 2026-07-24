Включение ведущих российских вузов и научно-исследовательских институтов в черный список Пентагона не ухудшит ситуацию в стране. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.

Парламентарий подчеркнул, что отечественная система образования, науки, экономики и финансов уже давно адаптировалась к западным ограничениям. Стратегии развития и программы исследований больше не зависят от партнерских отношений с американскими структурами, поскольку санкционное давление стало для России обыденной реальностью.