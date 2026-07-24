Эксперт оценила последствия запрета на ввоз молочных продуктов из Армении

Новые запреты дополняют ранее введенные ограничения на поставки овощей, фруктов и минеральной воды, из-за чего общий товарооборот между государствами к концу года может сократиться более чем на 25% или даже на 33%.

По словам экономиста, диверсифицировать поставки в другие страны Армении будет крайне сложно. Препятствиями выступают различия в технических регламентах и санитарных нормах, а также необходимость кардинальной перестройки логистических цепочек. Кроме того, существует высокая вероятность того, что армянские товары не встретят спроса ни у локальных продавцов, ни у уже закрепившихся на зарубежных рынках импортеров.

Россельхознадзор с 27 июля ограничит ввоз в Россию молочной продукции из Армении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

