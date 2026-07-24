Эксперт оценила последствия запрета на ввоз молочных продуктов из Армении

Ограничения Россельхознадзора на ввоз молочной продукции из Армении грозят местным производителям затовариванием и ухудшением финансового состояния. Об этом «Ленте.ру» сообщила управляющий партнер агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева.

Специалист отметила, что российский рынок остается главным каналом сбыта для многих армянских компаний, согласовывающих объемы производства с экспортными планами. Без оперативного поиска альтернативных покупателей неизбежно возникнет затоваривание, что особенно критично для молочной продукции.

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Новые запреты дополняют ранее введенные ограничения на поставки овощей, фруктов и минеральной воды, из-за чего общий товарооборот между государствами к концу года может сократиться более чем на 25% или даже на 33%.

По словам экономиста, диверсифицировать поставки в другие страны Армении будет крайне сложно. Препятствиями выступают различия в технических регламентах и санитарных нормах, а также необходимость кардинальной перестройки логистических цепочек. Кроме того, существует высокая вероятность того, что армянские товары не встретят спроса ни у локальных продавцов, ни у уже закрепившихся на зарубежных рынках импортеров.

Россельхознадзор с 27 июля ограничит ввоз в Россию молочной продукции из Армении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Патрин Александр
ТЕГИ:РоссельхознадзорМолокоАрмения

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