«Без Китая и Intel»: Россия в ближайшие годы не сможет производить процессоры

«На российском рынке эти процессоры практически отсутствуют, предыдущие поколения мы используем, но ждем нового поколения, если удастся как-то раздобыть. Процессоры сегодня поставляют в Россию по параллельному импорту, но таким образом долго жить нельзя. Мы поддерживаем почти все архитектуры, мы готовы к этому. Что смогут заказать и доставить – не знаем», - рассказал он.

По словам Смирнова, Россия обладает технологией разработки процессоров, но производить их самостоятельно в ближайшие годы не сможет.

«Я бы сказал, что «Эльбрус» тоже бы вполне заменил Intel, но с производством непонятки, завода по производству нет в России. Вопрос даже не в том, завезем Intel или нет, а в том, какими технологиями мы обладаем. Технологией разработки процессоров мы обладаем, технологией изготовления – нет, не обладаем. В ближайшие годы вряд ли что-то готовое появится. Проблемы с «Эльбрусом» простые – они изготавливались на Тайване, и фабрика отказалась от выполнения российских заказов из-за санкций», - объяснил собеседник НСН.

Россия может производить процессоры «Эльбрус», однако их производительность будет в разы ниже тех, что делали на Тайване, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов.

