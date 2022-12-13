«Без Китая и Intel»: Россия в ближайшие годы не сможет производить процессоры
Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов отметил, что «Эльбрус» мог бы заменить Intel, но в России нет завода по производству.
Россия самостоятельно в ближайшие годы не сможет производить процессоры, придется использовать то, что удастся «раздобыть», заявил председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов в беседе с НСН.
Ранее правительство Китая запретило поставки в РФ процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch. Ряд российских производителей электроники уже тестировал китайские процессоры и считает, что они могли бы заменить Intel в случае блокировки каналов параллельного импорта. Смирнов отметил, что проблемы с поставками будут до тех пор, пока не наладится собственное производство в России.
«На российском рынке эти процессоры практически отсутствуют, предыдущие поколения мы используем, но ждем нового поколения, если удастся как-то раздобыть. Процессоры сегодня поставляют в Россию по параллельному импорту, но таким образом долго жить нельзя. Мы поддерживаем почти все архитектуры, мы готовы к этому. Что смогут заказать и доставить – не знаем», - рассказал он.
По словам Смирнова, Россия обладает технологией разработки процессоров, но производить их самостоятельно в ближайшие годы не сможет.
«Я бы сказал, что «Эльбрус» тоже бы вполне заменил Intel, но с производством непонятки, завода по производству нет в России. Вопрос даже не в том, завезем Intel или нет, а в том, какими технологиями мы обладаем. Технологией разработки процессоров мы обладаем, технологией изготовления – нет, не обладаем. В ближайшие годы вряд ли что-то готовое появится. Проблемы с «Эльбрусом» простые – они изготавливались на Тайване, и фабрика отказалась от выполнения российских заказов из-за санкций», - объяснил собеседник НСН.
Россия может производить процессоры «Эльбрус», однако их производительность будет в разы ниже тех, что делали на Тайване, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+5 977 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+6 838 / сут.
- В России 38% компаний увеличили затраты на зарплаты сотрудникам
- Арестович заявил об усталости Владимира Зеленского
- Раскрыта опасность ночных перекусов
- Собянин: Москва продолжает кропотливую работу по спасению объектов исторического наследия
- В России с начала спецоперации заблокировали 3500 фейковых ресурсов
- Инвестор заявил, что арест основателя криптобиржи FTX не повлияет на отрасль
- СМИ: ЕС согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление
- МИД Украины: На восстановление страны нужны сотни миллиардов евро
- Песков заявил, что о выводе российских войск с Украины не может быть и речи
- Беглов усилил меры безопасности в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru