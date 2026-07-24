В Госдуме предложили способ борьбы с украинской ракетой «Фламинго»
России потребуются специальные системы для раннего обнаружения запусков ракет типа «Фламинго». Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа, комментируя атаку ВСУ на предприятие в Кирове.
Парламентарий выразил недоумение по поводу того, что боеприпас преодолел столь значительное расстояние. По его мнению, при использовании данного типа вооружения отечественные средства противовоздушной обороны обязаны фиксировать факт пуска еще на территории противника, что позволило бы среагировать значительно раньше.
«Есть определенные вопросы, с которыми надо разбираться», — подчеркнул Чепа, оценивая работу ПВО.
Также депутат отметил, что подобные действия украинских сил направлены на дестабилизацию внутренней обстановки в стране. Он подчеркнул, что остановить террористов в их замыслах способны исключительно жесткие ответные меры в условиях продолжающегося конфликта.
В пятницу, 24 июля, в Кирове шесть человек погибли при ракетном ударе ВСУ по предприятию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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