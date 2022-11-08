«Не покроют потребности»: Санкции США против китайских чипов ударят по России

Санкции США в сфере экспорта электроники не пошатнут позиции Китая как крупнейшего производителя и логистического хаба, но могут затронуть Россию, которая все больше зависит от поставок из Пекина, заявил исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский в беседе с НСН.

Накануне стало известно, что китайские разработчики, в том числе Alibaba и стартап Biren Technology, намеренно замедляют работу своих чипов, чтобы избежать санкций со стороны США. Это необходимо, чтобы продолжать сотрудничать с тайваньским производителем микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Согласно санкциям Вашингтона, скорость двунаправленной передачи не должна превышать 600 ГБ/с.

«Китай - крупнейший производитель электронного оборудования, не только чипов, а оборудования самого разного назначения – от потребительской электроники до промышленной, для автомобилей и так далее. Также Китай является крупнейшим заказчиком микросхем, на основе которых он выпускает это оборудование. Таким образом, Китай является глобальным логистическим хабом, куда стекаются поставки микросхем со всего мира. Даже если китайским разработчикам будет ограничено сотрудничество с тайваньским производителем микросхем TSMC, в любом случае Китай сохранит свои позиции на рынке», - отметил Покровский.

При этом Россия в условиях санкций все больше зависит от поставок из Китая, поэтому любые ограничения могут негативно сказаться на отечественных компаниях, подчеркнул собеседник НСН.