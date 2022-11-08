«Не покроют потребности»: Санкции США против китайских чипов ударят по России
Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский заявил НСН, что Россия в условиях санкций не сможет наладить свое производство микросхем.
Санкции США в сфере экспорта электроники не пошатнут позиции Китая как крупнейшего производителя и логистического хаба, но могут затронуть Россию, которая все больше зависит от поставок из Пекина, заявил исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский в беседе с НСН.
Накануне стало известно, что китайские разработчики, в том числе Alibaba и стартап Biren Technology, намеренно замедляют работу своих чипов, чтобы избежать санкций со стороны США. Это необходимо, чтобы продолжать сотрудничать с тайваньским производителем микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Согласно санкциям Вашингтона, скорость двунаправленной передачи не должна превышать 600 ГБ/с.
«Китай - крупнейший производитель электронного оборудования, не только чипов, а оборудования самого разного назначения – от потребительской электроники до промышленной, для автомобилей и так далее. Также Китай является крупнейшим заказчиком микросхем, на основе которых он выпускает это оборудование. Таким образом, Китай является глобальным логистическим хабом, куда стекаются поставки микросхем со всего мира. Даже если китайским разработчикам будет ограничено сотрудничество с тайваньским производителем микросхем TSMC, в любом случае Китай сохранит свои позиции на рынке», - отметил Покровский.
При этом Россия в условиях санкций все больше зависит от поставок из Китая, поэтому любые ограничения могут негативно сказаться на отечественных компаниях, подчеркнул собеседник НСН.
«Российские компании пользуются возможностями Китая именно как логистического хаба, хотя многие российские разработчики внедряют вместо американских, европейских и японских микросхем китайские. Основной объем по-прежнему составляют компоненты глобальных корпораций, которые поставляют в Китай для производства электронного оборудования. Россия производит микросхемы, но достаточно малые объемы, которые не покрывают внутренние потребности. Если говорить о перспективах, расширение мощностей означает закупку технологического оборудования и так далее, это сложные вопросы в условиях санкций. В планах это есть, но о сроках говорить сложно», - объяснил он.
Китай начал поставлять в Россию большое количество бракованных микросхем, потому что при параллельном импорте нет проверки продукции и входного контроля, рассказал ранее доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в разговоре с НСН.
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