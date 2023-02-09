Путин призвал ученых обеспечить технологический суверенитет России
России необходимо за короткий срок обеспечить технологический суверенитет страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым за предыдущий год.
Как отметил глава государства, РФ предстоит «создать или вывести на новый уровень» критически важные технологии в микроэлектронике, IT-промышленности, разработке новых материалов, а также в других важных направлениях, пишет РИА ФАН.
Путин подчеркнул, что это необходимо для обеспечения технологического суверенитета и независимости в производстве любой продукции, критически важной для России, отмечает «Свободная пресса».
Ранее российский лидер заявил, что наука крайне значима для дальнейшего развития страны, и власти будут поддерживать начинания ученых.
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