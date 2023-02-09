Путин призвал ученых обеспечить технологический суверенитет России

Как отметил глава государства, РФ предстоит «создать или вывести на новый уровень» критически важные технологии в микроэлектронике, IT-промышленности, разработке новых материалов, а также в других важных направлениях, пишет РИА ФАН.

Путин подчеркнул, что это необходимо для обеспечения технологического суверенитета и независимости в производстве любой продукции, критически важной для России, отмечает «Свободная пресса».

Ранее российский лидер заявил, что наука крайне значима для дальнейшего развития страны, и власти будут поддерживать начинания ученых.

