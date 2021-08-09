«Выкрутасы». Россия открестилась от обязательств по «Северному потоку - 2»
Западу напомнили, что Германия и США договаривались по газопроводу без России.
Договоренности США и Германии по «Северному потоку – 2» не накладывают обязательств на Россию, рассказал посол России в ФРГ Алексей Нечаев. Ранее Вашингтон и Берлин договорились о принуждении России к заключению контракта по транзиту газа через Украину на десять лет, а также введению санкций, если Россия будет использовать газопровод «как оружие». Как пояснил Алексеев, речь шла не о соглашении, а о совместном заявлении, поэтому юридически это ни к чему не обязывает Россию.
По его словам, германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. «Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели», - отметил дипломат.
«Северный поток – 2» более выгоден Германии, чем России, поэтому эта страна не заинтересована в том, чтобы мешать его строительству, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Германия – один из главных интересантов в «Северном потоке – 2». Я не могу с уверенностью сказать, что нам «Северный поток» более выгоден, чем ФРГ. Скорее наоборот. Все серьезные люди в Германии понимают, что без «Северного потока», - что первого, что второго, - конкурентоспособность немецкого производства будет уступать его потенциальным экономическим соперникам. Это понимают и США, поэтому для них как раз очень важно было не давать возможности продвигать этот проект, а для Германии наоборот – продвигать его. Я помню очень хорошо, как все это было в 2006-2008 годах, когда начались украинские и польские «выкрутасы» с фактическим шантажом Германии поставками российского газа. Немцы тогда поняли важность прокладки этой трубы не по Польше и не по Украине. Так что здесь все очень логично», - отметил сенатор.
Климов заявил, что ни на секунду не сомневается в том, что немецкий политический истэблишмент будет обеспечивать нормальную работу «Северного потока – 2».
Чтобы Германия и США ввели санкции в отношении России, нужна исключительная ситуация, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«В заявлении США и Германии было сказано, что в случае использования Россией газа в качестве оружия, Германия введет санкции против «Северного потока – 2». Но настоящий момент никаких оснований для перекрытия «Северного потока – 2» нет, это может случиться лишь в экстраординарной ситуации. Пока никаких доказательств использования Россией газа в качестве оружия нет», - заметил эксперт.
Возвращаясь к заявлению посла, Алексеев подчеркнул, что "СП – 2" – это в первую очередь экономический проект.
«Несмотря на весь поднятый на Западе политический ажиотаж вокруг данной темы, он был и остается коммерческой инициативой заинтересованных компаний, среди которых пять крупных европейских энергетических концернов», - подчеркнул Алексеев.
Эти слова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил немецкий политолог Александр Рар.
«Поставки газа в Европу - коммерческий вопрос, и военную риторику некоторых западных политиков я не понимаю. Мне кажется, что вопрос простой: если газ нужен, то он нужен. И мне кажется, что дополнительные объемы газа нужны Европе, которая из-за своей экологической программы будет избавляться от более грязных источников энергии. Ближайшие 50 лет Европа не сможет обойтись без газа. Почему газовый вопрос все время смешивается с политикой? Ответ – Украина. Раньше она использовала свою территорию как транзитную монополию, зарабатывая на этом хорошие деньги. Я думаю, что Украина боится, что лишится этих денег», - отметил Рар.
Ранее сообщалось, что «Северный поток — 2» достроен на 99 процентов. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство уже вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
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