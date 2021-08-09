«Выкрутасы». Россия открестилась от обязательств по «Северному потоку - 2»

«Северный поток – 2» более выгоден Германии, чем России, поэтому эта страна не заинтересована в том, чтобы мешать его строительству, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Германия – один из главных интересантов в «Северном потоке – 2». Я не могу с уверенностью сказать, что нам «Северный поток» более выгоден, чем ФРГ. Скорее наоборот. Все серьезные люди в Германии понимают, что без «Северного потока», - что первого, что второго, - конкурентоспособность немецкого производства будет уступать его потенциальным экономическим соперникам. Это понимают и США, поэтому для них как раз очень важно было не давать возможности продвигать этот проект, а для Германии наоборот – продвигать его. Я помню очень хорошо, как все это было в 2006-2008 годах, когда начались украинские и польские «выкрутасы» с фактическим шантажом Германии поставками российского газа. Немцы тогда поняли важность прокладки этой трубы не по Польше и не по Украине. Так что здесь все очень логично», - отметил сенатор.

Климов заявил, что ни на секунду не сомневается в том, что немецкий политический истэблишмент будет обеспечивать нормальную работу «Северного потока – 2».

Чтобы Германия и США ввели санкции в отношении России, нужна исключительная ситуация, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«В заявлении США и Германии было сказано, что в случае использования Россией газа в качестве оружия, Германия введет санкции против «Северного потока – 2». Но настоящий момент никаких оснований для перекрытия «Северного потока – 2» нет, это может случиться лишь в экстраординарной ситуации. Пока никаких доказательств использования Россией газа в качестве оружия нет», - заметил эксперт.

Возвращаясь к заявлению посла, Алексеев подчеркнул, что "СП – 2" – это в первую очередь экономический проект.

«Несмотря на весь поднятый на Западе политический ажиотаж вокруг данной темы, он был и остается коммерческой инициативой заинтересованных компаний, среди которых пять крупных европейских энергетических концернов», - подчеркнул Алексеев.