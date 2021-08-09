Посол РФ в Берлине оценил влияние соглашения США и ФРГ на завершение «Северного потока 2»

Строительные работы по российскому проекту «Северный поток-2» находятся на финальной стадии, сообщают «Известия» со ссылкой на посла России в Германии Сергея Нечаева.

Эксперт объяснил, почему «Северный поток-2» не станет «иглой» для Европы

По его словам, «до полного их окончания остаются считанные недели». Как отметил дипломат, сроки названы исходя из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы строительства газопровода и сроки его завершения.

Как отметил посол, Вашингтон и Берлин не заключали соглашения по «Северному потоку — 2», речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом.

Решение Германии не останавливать «Северный поток-2» ради политического давления на Россию является победой здравого смысла, а не Москвы, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАГерманияСеверный Поток-2
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